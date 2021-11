Sifu avance sa date de sortie ; nouveaux détails du jeu de kung fu

Sifu, le jeu de kung-fu développé par Sloclap que nous avons rencontré en début d’année, sera mis en vente le 8 février 2022 ; quelques semaines avant la date prévue. Initialement prévu pour le 22 février, le studio change de plan et finira par choisir de s’éloigner des dates de sortie d’Elden Ring (25 février) et d’Horizon Forbidden West (18 février). A l’occasion de l’information, le travail a été vu dans une nouvelle bande-annonce dans laquelle ils confirment le système de vieillissement et de mort du protagoniste.

Felix Garczynski, directeur marketing chez Sloclap, a expliqué les nouveaux aspects du gameplay sur le blog officiel PlayStation ; cette fois, non pas concentré sur le système de combat, mais sur les mécanismes de vieillissement et de mort, qui sont l’une des principales caractéristiques de ce qui est appelé à être l’un des titres indépendants les plus en vue de la scène en 2022.

« A Sifu, notre héros n’a que 20 ans, bien qu’il ait passé sa vie à s’entraîner. Il a une grande soif de vengeance et devra affronter un dangereux groupe d’assassins devenus des figures marquantes de la ville et s’entassant dans les forts. bien défendu. ”“ Kung-fu ”ou“ gōngfu ”fait référence à toute discipline ou compétence obtenue grâce à l’effort, la pratique et la patience, compétences qui ne peuvent être acquises en une seule vie si vous voulez maîtriser au niveau maître.

« Notre jeune élève ne pourra pas se permettre d’améliorer son kung-fu toute sa vie, puisqu’il part en quête de vengeance au crépuscule et devra trouver et vaincre tous ses ennemis en une seule nuit », poursuivent-ils dans le avis.

Sifu ne permet pas de rajeunir ; chaque décès entraîne une perte d’énergie vitale

Le protagoniste de l’aventure dispose d’une ressource limitée de grande valeur, un pendentif qui peut le ramener à la vie s’il meurt. Désormais, son utilisation va absorber l’énergie vitale. Chaque fois que vous l’utilisez, il vieillira. « En vieillissant, vous gagnerez moins de points de vie au maximum en échange de plus de puissance offensive. Le modèle de personnage montrera également votre âge et vous permettra d’envisager les conséquences de vos actions. Mais vieillir n’affaiblira pas vos compétences, vous pouvez donc terminer le jeu quel que soit votre âge », souligne l’équipe de développement.

Dès lors (et sans parler du mot roguelike), le gameplay sera clé dans Sifu, conçu pour enchaîner les combats contre des boss et des chapitres vieillissant le moins possible. Lorsque nous terminons un chapitre, le compteur de décès sera réinitialisé, mais notre âge n’en sera pas affecté. Et non, il n’y a aucun moyen de rajeunir.

Sifu sera mis en vente au format numérique pour les consoles PlayStation 4, PS5 et PC le 8 février 2022.