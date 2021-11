Phil Spencer « évalue la relation de Xbox avec Activision »

Phil Spencer est « perturbé et profondément préoccupé par les événements et actions horribles » qui ont eu lieu à Activision Blizzard ces derniers temps. Les accusations portées contre le PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, identifié non seulement comme conscient des abus de travail et sexuels qui se déroulaient dans l’entreprise, mais aussi comme impliqué dans ces actions, ont surpris les principaux partenaires d’Activision du secteur.

Si ce jeudi on connaissait la réaction de Jim Ryan, patron de PlayStation, c’est désormais son équivalent sur Xbox qui a entonné la voix dans une carte envoyée à Bloomberg par mail. Spencer déclare dans sa déclaration que « ce type de comportement n’a pas sa place dans notre industrie » et qu’il « évalue tous les aspects de la relation [de Xbox] avec Activision Blizzard et en procédant à des ajustements proactifs continus « pour déterminer quelle décision prendre.

Activision n’a pas envisagé de licencier Bobby Kotick ; le scandale continue

Cette réclamation, qui devra prochainement être portée devant la justice en cas de recours de Kotick devant les tribunaux, pourrait compromettre les relations d’Activision Blizzard avec les deux principaux fabricants de matériel domestique du marché, PlayStation et Xbox, ainsi qu’avec les annonceurs, les sponsors et les marques. .qui ne veulent pas voir leur nom lié à cette entreprise.

Pendant ce temps, Activision Blizzard continue de faire l’objet d’une enquête pour des allégations faites par des employés, principalement pour harcèlement sexuel et violations possibles. Les dernières déclarations officielles d’Activision sont une défense envers son PDG, car s’il n’y a pas de preuves fiables, elles continueront sans prendre une décision exemplaire. De plus, l’ancienne patronne de Blizzard, Jen Oneal, a signalé des inégalités salariales et des cas de harcèlement chez Activision, mais ils ont été rejetés.

Origine | Bloomberg