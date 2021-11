Fortnite reçoit le thème Ghostbusters / Ghostbusters comme danse

Ghostbusters Plasma Series - Figurine SOS Fantomes Peter Venkman 15 cm - Edition Collector

Design et Articulations Premium : Les fans et les collectionneurs peuvent exposer dans leur collection cette figurine Peter Venkman hautement articulée, au design et à la déco premium Accessoires Inspirés du Film : La figurine Peter Venkman Plasma Series inclut un pack de protons, un blaster et un piège à fantômes; Un super ajout à toute collection Ghostbusters Peter Venkman : Personne n'est surpris (à moins de participer à une de ses études) que Peter Venkman puisse faire croire (presque) n'importe quoi à (presque) n'importe qui Pièce Build-a-ghost de Chien de la Terreur : On peut collectionner les figurines Ghostbusters Plasma Series pour assembler une figurine de Chien de la terreur Inclus : figurine Ghostbusters Plasma Series, figurine articulée Peter Venkman, 3 accessoires et pièce Build-A-Ghost Ne Pas Croiser les Effluves : L'équipe de S.O.S fantômes chassent les fantômes et les goules depuis 1984 et leurs aventures continuent avec les figurines et véhicules Ghostbusters Plasma Series de Hasbro (vendus séparément, dans la limite des stocks); Le cadeau parfait pour les fans, filles et garçons de SOS Fantômes; Valeur éducative : imaginer des histoires.