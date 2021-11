Star Wars the Old Republic trace son avenir dans sa nouvelle extension : tous les détails

Des milliers d’années avant les Skywalkers, des centaines d’années avant la montée des Jedi dans la Haute République, se dressait un puissant empire dirigé par les Sith. Star Wars : The Old Republic, le MMORPG vétéran de BioWare se déroule à cette époque ancienne. Il s’agit d’un jeu vidéo gratuit, bien qu’il fonctionne sous un modèle d’abonnement facultatif. Les créateurs également de Knights of the Old Republic célèbrent le dixième anniversaire du jeu vidéo avec une nouvelle extension pleine d’aventures épiques, Legacy of the Sith. Netcost-Security a assisté à une présentation dont les premiers détails et sa date de lancement ont été dévoilés. Lorsque? Le 14 décembre prochain exclusivement pour PC.

Pour nous apporter toutes ces nouvelles, BioWare a réuni plusieurs des personnes clés de l’étude : Charles Boyd, directeur créatif, Keith Kanneg, directeur de projet et Jackie Izawa, community manager, ont répondu aux questions des journalistes et ont tracé ce qu’il sera le futur proche du jeu vidéo.

Parmi les endroits que nous visiterons dans l’extension, il y a une planète qui est apparue pour la première fois dans KOTOR. Manaan est un monde aquatique qui était autrefois habité par les Selkath, une espèce d’amphibiens. L’Empire Sith s’intéressait particulièrement à lui à cause d’un matériau étrange que l’on ne pouvait trouver que là-bas, le kolto. C’est une substance médicinale unique qui est naturellement recherchée par tout le monde. Manaan, cependant, est un monde dangereux, où les tempêtes éclatent et le chaos règne, donc quiconque se plonge dans ses mystères devra faire très attention.

Dark Malgus.

Nouveau point litigieux et opération

Les zones litigieuses sont des zones scénarisées conçues pour quatre joueurs, dans lesquelles ils doivent percer et tuer des vagues d’ennemis. Legacy of the Sith ajoutera l’une de ces missions à Elom, une planète désertique et pratiquement inexplorée où vous devrez aller en profondeur pour poursuivre Dark Malgus, qui a été vu en train d’enquêter sur des ruines appartenant à un autre seigneur Sith maléfique. La République a déployé ses archéologues et l’Empire ses soldats pour les empêcher de découvrir quoi que ce soit.

L’Anomalie R-4 est une nouvelle Opération. Selon le directeur créatif du projet, ils veulent transmettre une atmosphère tendue qui, sans toucher à la terreur, effraie cet esprit horrible. Comme les autres missions de ce type, ce sont des raids pour environ 8 joueurs, avec des difficultés diverses et des boss finaux exigeants. Dans cette opération particulière, le décor principal est un centre de recherche Sith construit sur un astéroïde.

Le congomérat R-4 a été repris par les forces impériales composées de seigneurs Sith très particuliers, car ils sont une sorte de secte que même leurs compagnons du côté obscur de la Force considèrent comme mystérieux et rare. En fait, ils sont obsédés par la façon dont le côté obscur peut se combiner avec la technologie pour augmenter leur pouvoir.

L’héritage des personnages Sith

Dark Malgus est l’un des principaux méchants du jeu et le plus vétéran, puisqu’il est sorti du premier trailer. Il était auparavant connu sous le nom de Veradun, mais lorsqu’il a succombé au côté obscur, il a reçu son nom de Sith. Il fut d’abord lié à l’Empire, jusqu’à ce qu’il commence à agir seul. Bien qu’on le croyait mort, il est revenu plus comme une machine que comme un humain.

Le Major Anri est un soldat impérial Twi’lek qui représente l’évolution de l’Empire. Au début, cette faction était sauvagement raciste, mais maintenant ils pensent que n’importe qui peut participer à leurs plans diaboliques. Cet ancien esclave s’est élevé dans la hiérarchie impériale grâce aux réformes promues par Darh Malgus.

Amm Paralun embrasse le côté lumineux de l’extérieur en tant que Jedi et est originaire d’Onderon, un monde de jungle situé sur le bord extérieur. Son histoire est quelque peu tragique, car ils ont détruit son corps et maintenant il est à moitié machine, comme Dark Vador, mais dans la faction lumineuse.

Lana Beniko est l’un des personnages préférés du joueur dans The Old Republic, une femme Sith exceptionnellement raisonnable, loyale et très calculatrice. Son histoire a été effacée au cours de toutes ces années, mais son voyage a commencé lorsqu’il a découvert la trahison de Dark Arkous et s’est allié à des compagnons inattendus.

Tau Idair fait partie de l’Ordre Jedi et combat le maléfique Empire Sith de toutes ses forces. Grand combattant au sabre laser et respecté dans toute la galaxie, Tau Idair a survécu à la purge de Mimban et a été recruté par Maître Gnost-Dural sur Ossus.

Dark Rivix a joué avec les ténèbres depuis ses débuts dans l’Empire Sith, lorsque son nom a commencé à être entendu en raison de ses triomphes dans le domaine diplomatique. Après la bataille de Corellia, l’empereur Vowrawn le nomma lien direct de la main impériale. Sa charmante personnalité parvient à éblouir n’importe qui, ce qui peut masquer ses objectifs calculateurs.

Tau Idair.

Moins connus sont des personnages comme le colonel Gallo, le colonel Korrd et Dark Norak. Le premier est l’un des chefs de l’une des forces spéciales qui protègent leur planète des invasions. Elle n’est ni une défenseure de la République ni de l’Empire, car elle sait que les envahisseurs ne sont là que pour le kolto, pas pour leur bien-être. Bien sûr, dans cette histoire, il travaillera avec les forces républicaines. Korrd, en revanche, est impérial et extrêmement professionnel et efficace dans ses fonctions. Enfin, Dark Norak est un poids lourd de la logistique impériale. Cela peut donner l’impression qu’il n’est pas le type le plus dangereux, mais cette perception est trompeuse.

Une mise à jour progressive à l’heure actuelle

Keith Kanneg maintient que Star Wars: The Old Republic entre dans une année de célébrations, avec de nombreux événements, flux et activités prévus. En ce qui concerne l’avenir, l’équipe a conçu un plan pour les cinq prochaines années, ils soulignent donc que Legacy of the Sith est un contenu fondamental. Ils y voient un premier pas vers un avenir de 10 ans, il y a donc beaucoup d’histoires à explorer.

Dark Rivix.

Un jeu vétéran et en constante évolution comme The Old Republic exige des changements à la fois mécaniques et technologiques. Legacy of the Sith modernise les systèmes et l’interface, tout en s’adaptant aux moniteurs 4K. En ce qui concerne le gameplay, BioWare affirme avoir apporté des modifications subtiles et plus profondes, en particulier au système de combat. Les styles de combat sont renforcés et les classes de base représenteront l’histoire d’origine de notre personnage. De plus, les abonnés auront la possibilité de choisir entre deux styles de combat différents, qu’ils pourront parsemer à leur guise.

Chez BioWare, ils voient Star Wars: The Old Republic comme une sorte de jeu de société de style Dungeons & Dragons, un projet à long terme axé sur Legacy of the Sith et un avenir encore à révéler. Espérons que la force continuera à vous accompagner… toujours.