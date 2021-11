AverMedia lance la DualCam PW313D : deux caméras pour deux perspectives différentes

AverMedia, la société spécialisée dans les accessoires et matériels pour ordinateurs, présente la DualCam PW313D, une webcam qui permet des diffusions inédites grâce à sa double caméra. Et c’est qu’avec ses deux caméras il est possible de transmettre simultanément deux perspectives différentes. Par exemple, les utilisateurs peuvent partager des vidéos d’eux-mêmes et d’objets ou de documents sur leur bureau sur des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.

Désormais disponible au prix de 159,90 euros

La DualCam PW313D intègre deux caméras, l’une avec un capteur de 2 mégapixels et l’autre avec un capteur de 5 mégapixels. Cela permet aux utilisateurs d’interagir avec les téléspectateurs tout en partageant facilement des images manuscrites, du matériel pédagogique, des documents, des produits, etc. Avec ces images en direct simultanées, il est possible de créer des présentations plus efficaces et attrayantes qui attirent le public et créent une connexion plus unique entre eux et le présentateur.

Les deux caméras du PW313D ont une mise au point automatique et peuvent être tournées à un angle optimal. Ils ont des brouilleurs de confidentialité intégrés, de sorte que la vidéo ne sera pas partagée si vous ne le souhaitez pas, et la confidentialité des utilisateurs sera protégée lorsque la webcam n’est pas utilisée. Le PW313D dispose également de deux microphones omnidirectionnels intégrés avec réduction du bruit alimentée par l’IA, offrant un son surround à large plage. Tout cela via une connexion USB 2.0 plug and play.

De plus, avec le logiciel gratuit CamEngine 4 d’AverMedia, vous pouvez accéder à une variété de paramètres et de fonctions et créer des expériences vidéo encore plus personnalisables et d’aspect professionnel. Les fonctionnalités incluent une interface facile à utiliser récemment repensée, avec rotation d’image, correction trapézoïdale et annotation d’image.

La DualCam PW313D est désormais disponible au prix de 159,90 euros.

Origine | AVerMedia