Call of Duty: Warzone fait allusion à la nostalgie dans son nouvel événement spécial

Call of Duty: Warzone reçoit un nouvel événement pour une durée limitée. Operation Flashback présente les joueurs d’une manière qui honore tous ces mois à Verdansk. Ce sera la préparation des adieux de la ville à l’arrivée de Caldera, la carte dressée dans le Pacifique.

Comment fonctionne l’opération Flashback dans CoD Warzone ?

L’événement fonctionne comme une liste de lecture spéciale axée sur des équipes de quatre joueurs maximum. La version de Verdansk date de 1984, mais les activités dans le jeu mélangeront les points de vue de Modern Warfare et Black Ops Cold War.

Chaque début de cercle peut déclencher l’une des activités suivantes : remises en magasin, sortie de prison, ravitaillement en hélicoptères, largage de ravitaillement, Ground Fall (chute de satellites), tir hostile (C4 sur le toit de Nakatomi Plaza), Restock (toutes les caisses de ravitaillement de la carte reset), Resurgence (faire revivre les compagnons morts si au moins un est vivant), Juggernaut Royale et un inédit.

Les armes qui apparaîtront sur la carte seront un clin d’œil aux modèles les plus utilisés de votre carrière. De plus, les stations de vente proposent des tourelles de sentinelle, des camions armés, des bombardements, etc. Certaines cartes de bunker apparaîtront au hasard sur la carte.

Route vers l’Avant-garde

L’intégration de Vanguard ne modifiera pas les progrès que vous avez réalisés au cours des près de deux années de combat, y compris les transporteurs, les cartes de visite, etc. Les responsables disent que l’arrivée du nouveau jeu dans l’écosystème se fera de la même manière qu’avec Black Ops Cold War. Si vous jouez à n’importe quel Call of Duty à partir de Modern Warfare 2019, vous continuerez à progresser dans le contenu du pass de combat actuel et à déverrouiller du contenu à utiliser dans Warzone.

N’oubliez pas que les joueurs de Vanguard pourront accéder à la carte le 2 décembre. Cette période d’exclusivité ne durera que 24 heures : à partir du 3 décembre, elle sera accessible à toute la communauté Warzone sans frais supplémentaires.

Source : Blog Call of Duty