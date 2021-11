Fortnite x the Matrix : les skins Neo et Trinity arrivent en décembre

Les montagnes russes des collaborations à Fortnite se poursuivent. Selon une fuite, dans la seconde moitié de décembre 2021, Fortnite Battle Royale aura une collaboration avec The Matrix, nous le devinons coïncidant avec la première du prochain opus de la saga, The Matrix: Resurrections. Il y aurait des skins Neo et Trinity dans le jeu vidéo Epic Games. On vous dit tout ce qu’on sait à ce sujet, mais pas avant de vous rappeler qu’actuellement, Fortnite Chapter 2 est dans la saison 8 de son Battle Pass :

Fortnite aura une collaboration avec Matrix en décembre selon une fuite

Vers 19h05 CET le jeudi 18 novembre 2021, le populaire leaker et dataminer de Fortnite HYPEX a publié un tweet sur son compte déclarant ce qui suit : « Selon mes sources, il y a une collaboration prévue de Matrix (Neo et Trinity ) pour la deuxième quinzaine de décembre ».

En d’autres termes : un skin Neo et un skin Trinity (respectivement Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss) arriveront dans Fortnite Battle Royale à partir du 15 décembre 2021. Considérant que The Matrix: Resurrections ouvre le / 17 12/2021, cela pourrait être la date d’arrivée de ce nouveau contenu sur Fortnite. Nous vous rappelons que cette collaboration ferait partie de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite, puisqu’il a été divulgué que la saison 8 serait la dernière du chapitre 2.

D’un autre côté, nous soulignons qu’il sera curieux de voir deux skins différents dans Fortnite basés sur l’acteur Keanu Reeves; John Wick a été l’une des premières collaborations du jeu.

John Wick (Keanu Reeves) est l’un des skins Fortnite les plus populaires

Nous ne savons rien d’autre concernant cette future collaboration, mais à ce stade, plus rien ne nous surprend. Récemment, des skins Naruto sont arrivés au jeu, notamment Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno et Kakashi Hatake. Il y a quelques semaines, il y avait des collaborations aussi diverses qu’El Chapulín Colorado, ou Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil.

Sources: Twitter / HYPEX, Fortnite Battle Royale