Découvrez les meilleurs réglages de sensibilité pour Halo Infinite avec télécommande

Halo Infinite est déjà présent sur Xbox. Le multijoueur est disponible au format free to play, un changement de modèle économique par rapport à l’histoire de la saga. Alors que les jours comptent pour le lancement de la campagne, attendu le 8 décembre 2021, on vous dévoile aujourd’hui quelques astuces qui pourront s’avérer utiles sur le champ de bataille.

Comment améliorer le contrôle du contrôleur dans Halo Infinite

343 Industries propose l’une des plus vastes gammes de paramètres personnalisables de la série Halo. Depuis la télécommande, vous pouvez contrôler des éléments tels que l’accélération des bâtons, leur réponse sur l’axe et bien plus encore.

Nous commençons par la configuration des boutons. Le saut est l’action que vous effectuerez le plus de fois dans tout le jeu, ainsi que le tir et le rechargement. Il est essentiel de profiter du scénario en votre faveur, même lorsque vous voulez éviter le judas de l’adversaire en plein combat. Par conséquent, la combinaison Jump vous permet de sauter en continu sans perdre en précision.

Pensez-y : si vous jouez avec les réglages par défaut, en sautant le verra se placer sur le bouton A. Pour l’appuyer, vous devez faire glisser votre pouce droit vers le bouton, ce qui vous laisse une demi-seconde à l’écart du stick qui déplace la caméra. Cela peut faire la différence entre perdre et gagner un match. Sauter avec le LB est le meilleur changement que vous puissiez faire dans tout le jeu. Et nous avons l’index placé dans une position parfaite entre la gâchette et le bouton supérieur gauche. Vous exécutez l’action naturellement, que vous souhaitiez lancer une grenade ou vous tirer une balle.

Quelques options ci-dessous, vous verrez trois groupes clés: d’une part la sensibilité et l’accélération, le bâton de mouvement et le bâton de vision. Chez Netcost-Security, nous vous encourageons à essayer la combinaison suivante tant que vous jouez avec un champ de vision de 120º :

Sensibilité et accélération

Afficher l’accélération : 4

Sensibilité de la vision (horizontale): 6

Sensibilité visuelle (verticale): 9

Bâton de mouvement

Zone morte centrale : 0,0

Seuil maximum de contrôles : 10

Zone morte axiale : 12

Bâton de vision

Zone morte centrale : 0,0

Seuil maximum de contrôles : 15

Zone morte axiale : 1,5

Si la vitesse de rotation de l’appareil photo semble trop rapide, diminuez la sensibilité verticale d’un cran. Avec ce changement, vous remarquerez que la précision des armes est meilleure, vous visez plus facilement qu’avec la configuration de base.