Halo Infinite confirme les premiers changements apportés au passe de combat

Halo Infinite confirme les premiers changements qu’il apportera à son passe de combat. Heroes of Reach, le framework de contenu qui donne le coup d’envoi au multijoueur du jeu, verra l’élimination de « certains défis hebdomadaires » dont les objectifs sont disproportionnés. Des ajustements sont attendus avant la clôture de la semaine du 21 novembre.

Ce sont les premiers changements apportés au pass de combat Halo Infinite

« Pour répondre aux retours sur la progression du Battle Pass, nous allons apporter des ajustements à notre modèle tout au long de cette semaine », révèle John Junyszek, community manager pour 343 Industries. « Pour commencer, nous ajouterons les défis » jouer à un jeu « pour nous assurer que vous progressez de manière cohérente dans la passe de combat simplement en jouant aux jeux comme vous le souhaitez », explique-t-il.

On peut s’attendre à ce que le même patch introduira « des ajustements, des corrections de bugs » et l’élimination de certains défis hebdomadaires, comme nous l’avons dit au début. « Ces modifications apportées à la difficulté des défis vous aideront à les terminer plus rapidement et à accélérer directement votre progression dans la passe de combat », explique Junyszek.

Lorsque nous effectuerons cette mise à jour, nous devrons réinitialiser vos défis, y compris votre progression vers les défis hebdomadaires. Pour compenser cette réinitialisation, nous accorderons la récompense ultime de cette semaine, la visière Sigil Mark VII, à tous ceux qui se connecteront du 23 au 30 novembre. – John Junyszek (@Unyshek) 18 novembre 2021

Même si tout n’est pas positif. Une fois les modifications apportées, tous les défis seront réinitialisés, y compris votre progression dans les défis hebdomadaires. Cela affecte directement la récompense pour les avoir complétés dans leur intégralité. C’est pourquoi 343 Industries offrira la visière Sigil Mark VII à ceux qui se connecteront à Halo Infinite entre le 23 et le 30 novembre.

Enfin, ils doubleront la durée des doubles boosters d’expérience. Les 30 minutes actuelles passeront du moment de l’activation à une heure complète. « Nous continuerons de surveiller ces changements pour nous assurer qu’ils ont un impact positif sur vos progrès », déclare le community manager, qui souligne que ce « n’est que la première étape » de l’engagement de l’étude à continuer de faire évoluer le système.

