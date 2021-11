Nouveaux jeux gratuits sur Epic Games Store : Kid A Mnesia Exhibition, Never Alone et plus

L’Epic Games Store continue de soutenir sa promotion de jeux gratuits. Cette semaine, l’offre se compose au total de trois expériences aussi diverses que de qualité. Les élus sont Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition et Never Alone. Tous trois seront disponibles à l’échange jusqu’au 2 décembre prochain à 17h00 (CET).

Une fois l’échange terminé, ils resteront liés à votre bibliothèque numérique pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète de chacun, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucune restriction sur aucun type de contenu.

Jamais seul

Parmi les noms se détache Kid A Mnesia Exhibition, l’hommage jouable dédié à l’album Radiohead. « C’est un espace onirique fiévreux, un bâtiment construit avec l’art, les créatures, les mots et les enregistrements de Kid A et Amnesiac de Radiohead, découverts après une vingtaine d’années, retracé et doté d’une nouvelle vie mutante », révèlent-ils dans leur description. . « Le travail graphique et écrit déchirant et déchirant de Stanley Donwood et Thom Yorke, créé pour accompagner la musique de Kid A et Amnesiac de Radiohead, a été découvert et pris vie dans un bâtiment caché dans une forêt faite au crayon, étendant l’idée de ​​qu’est-ce qu’une exposition à son point de rupture … ou à quelque chose de totalement différent ».

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer votre compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

