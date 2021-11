GeForce Now se met à jour avec 8 nouveaux jeux : Core, Assassin’s Creed Syndicate et plus

GeForce Now annonce la sélection complète de titres qu’elle recevra jusqu’au 21 novembre 2021. Un total de 8 jeux apparaissent parmi ceux indiqués, y compris les nouveautés qui arrivent sur PC au cours de ces journées. Nous parlons de The Last Stand: Aftermath, Myth of Empires et Combat Mission Cold War, entre autres.

Nous vous laissons ici la liste complète.

Mission de combat Guerre froide – Steam

The Last Stand: Aftermath – Steam

Mythe des empires – Steam

Icare – Vapeur

Assassin’s Creed : Syndicate Gold Edition – Ubisoft Connect

Noyau – Epic Games Store

World of Tanks – Steam

Mots perdus : au-delà de la page – Steam

Assassin’s Creed : Syndicat

Certaines des personnes nommées figuraient déjà dans l’annonce de ce mois-ci, que vous pouvez voir sur ce lien. La version bêta d’Icarus, qui devrait avoir lieu le week-end prochain sur Steam, peut également être jouée via le service.

Nouvelle promotion GeForce Now RTX 3080

Le constructeur a dévoilé une nouvelle promotion pour ceux qui souhaitent passer à l’abonnement GeForce Now RTX 3080. Que ce soit en mode Priorité 6 mois ou en mode complet, un exemplaire gratuit de Crysis Remastered sera proposé sans frais supplémentaires. L’offre est rétroactive, c’est-à-dire que si vous êtes déjà membre ou avez terminé la réservation, vous la recevrez également.

L’abonnement vous permet de profiter d’une résolution 4K et jusqu’à 120 ips dans une sélection de jeux en streaming. Il est actuellement toujours disponible dans son format de 6 mois « jusqu’à ce que le quota soit rempli ». Son activation en Europe est prête pour décembre. Cette offre vous permet un accès exclusif aux serveurs de ce GPU et des sessions de jeu allant jusqu’à 8 heures, entre autres. Son prix s’élève à 99,99 euros pour 6 mois de durée.

