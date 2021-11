Le jeu de type Smash Bros. de WB est officiel : MultiVersus sera gratuit et sortira en 2022

Cela a été divulgué en images, mais maintenant, cela a été officiellement confirmé. Warner Bros. Games a annoncé MultiVersus, un jeu gratuit qui nous permettra de nous battre en équipe de deux contre deux, avec des personnages emblématiques d’univers tels que DC, Game of Thrones et WB. Développé par Player First Games, il sortira en 2022 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Ils promettent une « compatibilité multiplateforme complète » (cross-play) et un netcode rétrospectif basé sur des serveurs dédiés, selon un modèle de progression saisonnière. Ceux qui souhaitent essayer le jeu avant tout le monde peuvent choisir de se préinscrire pour les prochains tests bêta. Vous pouvez le faire à partir du site officiel, à ce lien.

Certains des personnages confirmés

En ce qui concerne le modèle de personnage, MultiVersus propose des combattants tels que Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn (super-héros et super-vilains DC). Au-delà des super-héros, on peut sélectionner Shaggy (Scooby-Doo), Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom et Jerry, Jake le chien et Finn l’humain (Adventure time), Steven Universe et Garnet ( Steven Universe), Perreno et plus.

Selon le communiqué de presse, le jeu sera très axé sur le jeu coopératif en ligne. Ils veillent à ce que chaque combattant soit équipé « d’un ensemble complexe de mécanismes de combat », de combos et bien plus encore. « De l’attaque Lasso of Truth de Wonder Woman associée de manière inattendue au projectile sandwich de Shaggy à l’utilisation de la capacité d’échange de visage d’Arya Stark pour compléter la vision laser de Superman », expliquent-ils. En ce qui concerne les emplacements, Jake et Finn’s Batcave ou Tree Fort seront disponibles dès le premier jour.

Les autres modes de jeu inclus permettent une confrontation 1v1 et un mode de bataille rangée à 4 joueurs qui prendra la forme d’un chacun pour soi.

« Avec MultiVersus, nous créons un jeu compétitif différent qui nous permet de combiner un large catalogue de franchises WarnerMedia célèbres pour le plaisir des joueurs », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « Nous nous sommes associés à une équipe très talentueuse comme Player First Games pour développer ensemble un jeu de combat en ligne gratuit, mettant en vedette des personnages emblématiques que les fans connaissent et aiment, de Wonder Woman et Bugs Bunny à Shaggy et Arya de Game of Thrones. Thrones Et ce n’est que le début, car nous sommes impatients d’ajouter plus de saisons et plus de contenu au jeu. »

Tony Huynh, co-fondateur de l’étude, a souligné qu’il s’agissait d’un projet de rêve. « Nous avons créé MultiVersus à partir de zéro pour être un jeu coopératif et social qui encourage le travail d’équipe et la stratégie. De plus, nous l’avons concentré pour offrir un système de jeu en ligne de premier niveau ».

Origine | Warner Bros