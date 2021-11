Les moddeurs de GTA défient Take-2 et résistent à la plainte

Avec force et efficacité, Take-Two Interactive a retiré certains des mods les plus populaires de Grand Theft Auto. Aferrados a sus condiciones legales ya sus derechos de autor, la compañía ha seguido su hoja de ruta, avivada seguramente por el lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition, la versión remozada de GTA III, GTA: Vice City y GTA: Saint André. L’équipe du projet Re3, l’un des mods à la retraite, a déclaré la guerre et n’exclut pas d’affronter l’entreprise devant les tribunaux.

Tout a commencé avec la plainte Take-Two, dans laquelle il affirmait que les 14 programmeurs dénoncés savaient qu’ils ne possédaient pas « les droits de copier, d’adapter ou de distribuer le code source de GTA ou les éléments audiovisuels des jeux », ce qui car l’entreprise était en violation flagrante du droit d’auteur.

La réponse des dénoncés

Cependant, les moddeurs ont répondu à l’accusation et l’ont catégoriquement démentie : « Les défendeurs nient que les plaignants aient droit à une quelconque indemnisation », alors ils demandent « respectueusement » que le tribunal rende une décision en leur faveur et contre le plaignant. », Afin de ne pas avoir à verser une quelconque indemnité à l’éditeur du jeu vidéo.

Le groupe dénoncé nie que Take-Two ait subi ou continue de subir des dommages dérivés de la distribution de ces mods. Ils soutiennent que ce projet est basé sur l’ingénierie inverse, il ne contient donc aucun des actifs utilisés par Rockstar Games.

Grand Thef Auto : The Trilogy The Definitive Edition est arrivé sur le marché sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch, dans un climat peu positif, puisque le titre est sorti avec de nombreuses erreurs. L’entreprise promet des améliorations, tandis que l’édition au format physique sera commercialisée le 7 décembre.

