PlayStation Talents dévoile les finalistes de la huitième édition de son programme

PlayStation Talents a annoncé la liste complète des finalistes qui concourront pour le prix du meilleur jeu de l’année 2021 en décembre prochain. De Sony Interactive Entertainment Spain, ils choisissent un total de 13 projets développés dans notre pays sous l’égide de l’éditeur.

Ensuite, nous vous laissons avec eux :

L’Occultiste par Pentakill Studios

Le cygne silencieux, par Studio Circenses

Oiseau mort par Baker Pix

Sang néon par ChaoticBrain Studios

Dark Life Excalibur, par les studios ZERO

Little Greatness par Moon Cheese Studio

Spatium Inter Nos, par Space Onion Games

Azra de l’équipe Panda

L’Ombre de Babel par Pemperor Games

SteelBound par Ishtar Studios

Melodia par The Warehouse Games

Esprit guerrier, du studio MAYKEYS

Hyperstacks, par Squirrel Bytes

PlayStation Talents : d’autres projets en cours

Des collaborateurs tels que Lanzadera, Voxel School, Z by HP et Tangram Solutions font partie du programme qui permet de donner « de la visibilité au grand nombre de projets de toutes sortes ». Au cours de la présentation, des images inédites de certains des développements actuels du PlayStation Talents Games Camp ont été montrées. Des jeux comme Welcome to Empyreum, Luto, Rivalia, Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey, System of Souls et Antro n’étaient que quelques-uns des participants.

Parmi eux, Aeterna Noctis, dont le lancement est prévu le 15 décembre. « Aeterna Noctis est un jeu d’action et de plateforme 2D stimulant dessiné à la main », soulignent ses gérants, Aeternum Game Studios SL. Entrez dans le skin du roi des ténèbres en explorant 16 zones interconnectées lors d’un voyage épique pour retrouver vos pouvoirs. »

Source : communiqué de presse (PlayStation Espagne)