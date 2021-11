Le patron de PlayStation, Jim Ryan, critique Activision pour sa réponse à l’affaire Bobby Kotick

PlayStation et Activision Blizzard ont un accord à long terme pour la saga Call of Duty, une relation qui a été rythmée par les récents événements au sein du géant nord-américain. Un article du Wall Street Journal a mis en lumière de graves accusations de harcèlement, notamment Bobby Kotick, PDG d’Activision. Maintenant, Bloomberg a publié que le chef de PlayStation, Jim Ryan, a contacté l’entreprise pour exprimer sa « profonde inquiétude » quant à la situation qu’ils vivent.

Il l’a communiqué dans un e-mail envoyé aux employés de PlayStation, auxquels il a déclaré que lui et son équipe de direction étaient « découragés et franchement abasourdis » après avoir découvert qu’Activision « n’avait pas fait assez pour remédier à la situation de profonde discrimination et de harcèlement ». c’est « enraciné » dans la culture interne d’Activision Blizzard.

«Nous avons contacté Activision immédiatement après la publication de l’article pour les informer de notre profonde préoccupation et leur demander comment ils envisagent de répondre aux allégations formulées dans cet article. Nous ne pensons pas que leurs mesures répondent correctement à la situation ».

Dans l’e-mail adressé au personnel, vu par Bloomberg, Ryan a déclaré que PlayStation avait contacté Activision Blizzard peu de temps après l’article d’hier lui demandant comment ils prévoyaient de traiter ce qui avait été signalé. -Jason Schreier (@jasonschreier) 17 novembre 2021

Bobby Kotick, également au pilori

Des accusations contre Activision Blizzard ont eu lieu tout au long de l’année. En effet, la firme américaine a été dénoncée par l’État de Californie. Pourtant, selon l’article du Wall Street Journal, le harcèlement systématique au sein de l’entreprise était bien connu de Bobby Kotick, au point qu’il a lui-même été accusé de maltraiter les femmes. Ils racontent l’histoire d’un employé qui a reçu des menaces de mort via une note vocale envoyée par Kotick lui-même.

Dans les dernières heures, le départ du co-boss de Treyarch, Dan Bunting, a également été confirmé. Ce vétéran du studio et de la saga Call of Duty a été accusé de harcèlement sexuel, mais il est resté en fonction parce que Kotick le voulait, malgré des informations soutenant son limogeage, comme le rapporte le Wall Street Journal.

Activision Blizzard n’envisage pas le limogeage de Bobby Kotick : ils soutiennent qu’il n’y a aucune preuve à l’appui, ils continueront donc de faire confiance à son management.

Origine | Bloomberg