L’ancien patron de Blizzard a signalé du harcèlement et des inégalités salariales chez Activision

L’affaire Activision Blizzard prend des tournures de plus en plus graves. L’article publié par le Wall Street Journal dépeint une culture d’entreprise basée sur le harcèlement et la discrimination systématiques, qui remonte jusqu’à Bobby Kotick lui-même, le PDG de l’entreprise. Après le départ de J. Allen Brack de la présidence de Blizzard Entertainment, la société a nommé Jen Oneal et Mike Ybarra, mais peu de temps après, Oneal a annoncé sa démission. Les vraies raisons de son départ viennent d’être révélées.

Le WSJ a révélé un e-mail envoyé par Oneal à un membre du service juridique d’Activision Blizzard. L’ancienne directrice de Vicarious Visions a indiqué qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel dans le passé et qu’elle était moins bien payée qu’Ybarra alors qu’elle occupait le même poste. « J’ai été objectivé, marginalisé et discriminé », a déclaré l’ancien président de Blizzard Entertainment.

En août, Activision a nommé Jen ONeal la première femme co-responsable du studio Blizzard de World of Warcraft. Le mois suivant, elle a envoyé un e-mail interne critiquant la haute direction de l’entreprise et racontant ses propres expériences de harcèlement. pic.twitter.com/E0FnfxK5wq – Ben Fritz (@benfritz) 16 novembre 2021

Fuite des communications internes Slack

Après que cet événement a été rendu public, l’IGN a réussi à obtenir des captures du Slack (outil de communication interne) dans lequel Oneal se plaignait de discrimination salariale. Bien que les deux patrons aient demandé une péréquation salariale, le géant nord-américain a fait la sourde oreille à la demande et a refusé de le faire à plusieurs reprises. Les raisons de ces refus successifs ne se sont pas transcendées.

« Lorsque Mike et moi avons été placés dans le même poste de co-leadership, nous l’avons fait avec notre salaire précédent, qui n’était pas équivalent. Cela a continué comme ça pendant un certain temps jusqu’à ce que nous fassions plusieurs pétitions rejetées pour atteindre la parité. » Et ajoute. « Bien que l’entreprise m’ait informé avant ma démission qu’elle travaillait sur une nouvelle proposition, elle ne nous a fait une offre équivalente qu’après ma démission », dit-il.

La situation difficile chez Activision Blizzard a reçu en réponse un casting de Bobby Kotick et du conseil d’administration, qui gardent confiance en lui malgré les informations suggérant non seulement une connaissance de la part de l’exécutif, mais aussi une implication directe dans des affaires de harcèlement sexuel.

Origine | WSJ, IGN