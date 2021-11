Jeremy Renner ne sait rien de son avenir dans le MCU après Hawkeye : de nouvelles affiches

Hawkeye, la nouvelle série Marvel Studios dans le cadre du MCU, débute avec un double épisode en moins d’une semaine sur Disney +. C’est pourquoi ses managers ont partagé du nouveau matériel promotionnel sous la forme d’affiches de personnages, en particulier de ses trois principaux protagonistes avec Clint Barton, Kate Bishop et Lucky the Pizza dog. Par ailleurs, nous avons de nouvelles déclarations de Jeremy Renner, un acteur qui incarne Hawkeye depuis plus de dix ans à l’UCM et qui affirme ne rien savoir de l’avenir de son personnage au-delà de sa série imminente.

Incertitude sur l’avenir de Clint à l’UCM

Et c’est que Hawkeye entend établir un nouveau Hawkeye avec l’arrivée de Kate Bishop à l’UCM après la tutelle de Clint Barton pour en faire un nouveau super-héros expert avec l’arc et les flèches, comme cela arrive dans les comics. De plus, Jeremy Renner ne semble pas avoir beaucoup plus à apporter à la franchise que de passer le relais à Kate Bishop. A tel point que l’acteur a assuré dans une récente interview qu’il ne savait rien de son personnage après sa série.

« Je n’ai pas de boule de cristal et je ne suis pas non plus une diseuse de bonne aventure. Mais avoir Hailee et ces personnages, je pense que cela ouvre la voie à six grands épisodes pour ce type d’événement télévisé. Après, je n’en ai aucune idée. Mais ces six épisodes sont très excitants », reconnaît l’acteur après avoir été interrogé sur son avenir en tant que Hawkeye.

« L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple dans l’après-Endgame à New York : retourner auprès de sa famille pour Noël. C’est possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit des vacances », lit-on dans le synopsis officiel de Hawkeye.

Origine | JeuxRadar +