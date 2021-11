C’était la rencontre de Tom Holland et Willem Dafoe dans No Way Home : nouvelle scène prolongée

La deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est devenue un phénomène médiatique en offrant le dernier regard sur le nouvel opus cinématographique tant attendu du super-héros arachnide de Marvel, montrant également tous les méchants auxquels Spidey et Doctor seront confrontés. précédentes sagas de films Spider-Man qui reviennent pour ouvrir les portes du Spiderverse dans le MCU. Et l’un d’eux est le célèbre Bouffon Vert de Willem Dafoe, le méchant du premier film Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker. Maintenant, l’actuel Spider-Man, Tom Holland, a raconté comment sa rencontre avec l’acteur s’était déroulée sur le tournage de No Way Home.

Spider-Man No Way Home: Scène de bande-annonce prolongée 2

C’est ainsi que l’acteur l’a raconté lors de l’événement de Los Angeles lui-même au cours duquel une session de questions-réponses a eu lieu, commentant sa rencontre avec Willem Dafoe lors du tournage du film : « La vérité est que c’est une histoire drôle quand je rencontré Willem pour la première fois. De toute évidence, à cette époque, tous les méchants du film étaient un grand secret. Alors ils ont fait le tour du plateau dans ces capes. Naturellement, ils étaient très enthousiastes à l’idée de revenir et de donner vie à ces rôles. Je suis tombé sur un gars en cape. J’étais comme, ‘Attention, mon pote.’ Il a enlevé sa cape et j’ai presque paniqué. ‘Oh merde, le gobelin est là !’ », a expliqué Holland aux fans.

D’autre part, une scène prolongée de la deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est apparue sur le réseau de réseaux où l’on voit d’autres images de la confrontation entre Spider-Man et Doctor Strange lorsque le premier essaie de s’échapper avec le mystérieux cube de la seconde. Dans cette scène, nous voyons comment Strange parvient à attraper Spider-Man à travers ses portails, puis à pousser Peter hors de son corps: « Cela pourrait être l’une des choses les plus cool … Mais ne recommencez pas », s’exclame Peter. « C’est pourquoi je n’ai jamais eu d’enfants », dit Strange.

Spider-Man : No Way Home sort en salles le 17 décembre 2021.

