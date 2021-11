Mario Kart Live : Home Circuit est mis à jour par surprise, quelles nouvelles comprend-il ?

Nintendo a annoncé la version 2.0.0 de Mario Kart Live: Home Circuit, la livraison basée sur la réalité augmentée qui a été publiée il y a maintenant un an exclusivement pour Nintendo Switch. Développé par Velan Studios, le jeu vidéo reçoit cette mise à jour totalement gratuite qui intègre un nouveau mode de jeu coopératif, la possibilité de jouer en écran partagé en modes multijoueurs, ainsi que d’autres contenus.

Mario Kart Live : Home Circuit – version 2.0.0 : toutes les actualités

Ensuite, nous passons en revue toutes les nouveautés de cette version 2.0.0 de Mario Kart Live: Home Circuit, principalement axée sur l’expérience partagée, demandée par de nombreux acheteurs originaux du titre.

Coupe Luigi – Nouvelle coupe pour le mode Grand Prix, avec de nouveaux environnements et de nouveaux types de secteurs pour créer des circuits. Une nouvelle coupe à thème.

POLTERGUST G-00 et SPOOKY HORN : nouveaux éléments de personnalisation des personnages. Nous pouvons les obtenir en remplissant certaines conditions de la Luigi Cup.

Relay Racer : nouveau mode multijoueur. Un mode coopératif dans lequel jusqu’à quatre joueurs se relaient dans un seul kart tout en jouant en tant que Toad, Yoshi, Princess Peach et Mario ou Luigi (selon le kart) contre Bowser Jr. et les Koopalings.

Écran partagé : il est désormais possible de jouer en multijoueur avec deux voitures simultanément sur le téléviseur. Dans le passé, un joueur participait à la télévision et un autre à l’écran de la Nintendo Switch. Naturellement, ce mode nécessite deux karts et deux paires de Joy-Con ou Pro Controller.

Ce n’est pas la première fois que le jeu est mis à jour gratuitement. Déjà en juillet, une nouvelle coupe a été ajoutée sans frais, augmentant ainsi le contenu disponible dans le titre pour tous ses acheteurs.

Mario Kart Live : Home Circuit est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Un titre basé sur la réalité augmentée qui nous permet de créer nos propres circuits à la maison en utilisant des secteurs qui agissent comme des segments pour relier l’ensemble du parcours. De plus, chaque tasse est thématique avec différents objets et obstacles qui donnent une touche différenciante à l’expérience de jeu. Courses, contre-la-montre et modes multijoueurs sont ses principaux atouts.

Origine | Assistance Nintendo