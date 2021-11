Le nouveau Pragmata de Capcom reporté à 2023 ; déclaration officielle

Pragmata ne sera pas lancé en 2022, comme initialement prévu, mais à un moment donné en 2023. Capcom a publié un communiqué à l’aube ce jeudi accompagné d’une nouvelle illustration pour officialiser l’information et expliquer les raisons de ce changement de plan. encore un retard pour un cours plein de changements dans le calendrier. Dois attendre.

Le voyage sur la Lune se fera pour prier : Pragmata sera lancé en 2023

« Bonjour à tous. Notre équipe travaille dur sur le projet, mais pour s’assurer que ce sera une aventure inoubliable, nous avons décidé de changer la date de lancement à 2023 », commence le communiqué bref et concis. « En attendant, nous avons une nouvelle illustration à partager avec vous. Merci pour votre patience ».

Pragmata

Pragmata a été initialement annoncé lors du lancement de la PlayStation 5, en juin 2020. Il s’agit d’un titre d’action-aventure à la troisième personne se déroulant dans un monde de science-fiction dans lequel un être humain se retrouve dans une ville désolée, où il n’y a personne. , et les énigmes font partie de ce territoire. Nous n’avons vu qu’une fille et un chat holographique.

L’aventure, qui se déroule dans un futur dystopique, profitera des avantages de la nouvelle génération ; », ont déclaré Capcom, qui déploie de grands efforts pour faire de ce travail une nouvelle propriété intellectuelle réussie, capable de transférer les joueurs dans un environnement « impressionnant » et « immersif », ont-ils déclaré.

Pragmata | Capcom

Capcom cherche de nouvelles propriétés intellectuelles

Avec des licences établies comme Monster Hunter ou Resident Evil, qui sont en état de grâce au niveau commercial et accueillies par la critique spécialisée et le public, la firme japonaise accompagnera avec Pragmata d’autres de ses séries traditionnelles, comme Street Fighter, Devil May. Cry, Ace Attorney ou Mega Man.

Origine | Capcom