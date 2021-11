Phil Spencer soutient l’émulation légale dans les jeux vidéo : préservation et espoir

L’avenir du jeu vidéo en tant que culture dépend inévitablement de sa préservation. Phil Spencer, leader Xbox et promoteur de la rétrocompatibilité dans son écosystème de consoles, s’est prononcé dans Axios sur l’importance de l’émulation légale comme méthode de préservation des œuvres qui font partie de cette industrie.

« Mon espoir (et je pense que je dois m’y référer à partir de maintenant) est qu’en tant qu’industrie, nous travaillons sur une émulation légale qui permet au matériel moderne de pouvoir exécuter n’importe quel ancien exécutable (dans des limites raisonnables) et qui permet aux gens jouer à n’importe quel jeu », dit-il.

La rétrocompatibilité est un moyen de permettre l’exécution d’œuvres du passé sur les consoles du présent. La première Xbox atteint des résolutions jusqu’à 4K sur Xbox One X et Xbox Series X.

La pérennisation du jeu vidéo, une responsabilité de toute la filière

L’émulation légale – celle produite par les consoles de jeux vidéo sous licence, approuvées et vendues elles-mêmes – est la seule méthode pour garder les œuvres du passé disponibles pour votre visionnage et votre plaisir. Sa mise en œuvre permet au matériel moderne de simuler et d’exécuter plus facilement les titres des cycles de génération précédents ; même avec des améliorations graphiques grâce aux nouvelles capacités technologiques.

« Je pense que nous pouvons apprendre de l’histoire comment nous sommes arrivés ici grâce à la créativité », ajoute Spencer. « J’aime ça en musique. Je les aime au cinéma et à la télévision, et il y a des raisons positives pour lesquelles le jeu vidéo veut continuer ».

Sans préservation, nous ne pourrons pas étudier le passé de l’environnement.

L’étude ou le temps libre avec ces titres du passé n’est pas seulement important pour ceux qui veulent se remémorer des œuvres du passé (et ainsi mieux comprendre le présent), mais aussi pour les nouvelles générations de joueurs, qui ne pouvaient pas connaître ces titres dans le dernier.

L’émulation non vérifiée par les grandes entreprises présente plusieurs inconvénients. Le premier est le manque de légalité : il n’est pas endossé par les entreprises et, par conséquent, il se heurte au droit d’auteur. La seconde, que dans de nombreux cas, l’émulation non officielle est utilisée car il n’y a pas d’alternative légale.

Des entreprises comme Nintendo, PlayStation ou Xbox elle-même, qui ont ajouté cette semaine 70 autres titres rétrocompatibles, peuvent changer cette tendance dans les titres où les licences expirées et autres obstacles similaires ne posent pas de problème. En France, la Bibliothèque nationale recherche des milliers de titres en vue, précisément, de leur conservation.

