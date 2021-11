Alien Isolation : le terrifiant xénomorphe se dirige vers iOS et Android et confirme la date

Alien Isolation, le jeu vidéo de The Creative Assembly et Sega apparu sur PC et consoles en 2014 et qui a fait le grand saut sur Switch en 2019, arrivera sur mobiles iOS et Android le 16 décembre 2021. C’est ce qu’ont annoncé les responsables. , confirmant que l’aventure d’horreur et furtive mettant en vedette Amanda Ripley et le xénomorphe toujours menaçant fera irruption dans l’App Store et Google Play au prix de 14,99 euros, préservant ainsi son caractère de jeu premium sur les plateformes tactiles.

Nouveau port de PC et consoles vers mobiles

Et c’est que la version qui nous concerne d’Alien Isolation est un portage direct du jeu original de Feral Interactive, excluant ainsi tout traitement du titre dans une clé gratuite ou l’un des modèles commerciaux typiques sur iOS et Android. À tel point que le jeu sera identique à celui de bureau, un portage qui comprendra également tous les DLC, améliorations et corrections de l’original, adaptant sa jouabilité au format tactile, avec la possibilité de configurer l’interface et de donner le possibilité de jouer avec les boutons de commande. .

Ne manquez pas notre analyse du port Alien Isolation pour Switch, également aux mains de Feal Interactibe, dans laquelle la société « montre comment les choses doivent être faites et nous donne un port magistral, presque le meilleur qui ait été vu sur Switch jusqu’à ce que moment, avec la meilleure finition graphique de toutes les versions et l’inclusion de tous ses DLC. Ce n’est pas parfait en tant que jeu, et des détails tels que le décalage ou les moments d’ennui dus à son tempo lent le rendent moche, mais c’est toujours une œuvre de pure tension et de terreur. Et un cadeau pour les fans d’Alien. »

« Découvrez le vrai sens de la terreur dans Alien: Isolation, un jeu d’horreur de survie se déroulant dans un environnement de tension et de danger constants. Quinze ans se sont écoulés depuis les événements d’Alien. La fille d’Ellen Ripley, Amanda, est engagée dans une bataille désespérée pour sa survie lorsqu’elle se lance dans une mission qui lui permettra de découvrir ce qui est réellement arrivé à sa mère », peut-on lire dans sa description officielle.

Origine | Feral interactif