FUT FIFA 22 TOTW 9 avec Mbappé, Kane et Emiliano Martínez, désormais disponible

FIFA 22 a partagé la neuvième équipe de la semaine. Le célèbre TOTW sélectionne les meilleurs footballeurs de la dernière journée dans les ligues licenciées du jeu. Les joueurs sont désormais disponibles dans le cadre d’une ouverture de booster à durée limitée ou via le marché des transferts.

Équipe de la semaine 9, la plus remarquable

Un seul joueur de LaLiga Santander se faufile dans le onze de départ. Bardhi, le milieu de terrain de Levante, augmente sa moyenne à 82 points. Si on regarde le reste, il faut mettre les yeux sur Mbappé. Le Français est le joueur le mieux noté de l’équipe, avec 92 points. Son rythme de 98 et ses 93 dribbles lui confèrent des capacités uniques. Il est l’un des meilleurs avant-centres du jeu. Kane suit, avec 91 points, et Emiliano Martínez, avec 86.

Nous vous laissons ici la liste complète.

Titres

PT : Emiliano Martínez, 86 ans, Aston Villa

CT : Evans, 83 ans, Leicester

LI : Maehle, 81 ans, Bergame Calcio

RHP : Trimmel, 81 ans, Union Berlin

Médecin : Hofmann, 84 ans, Borussia Mönchengladbach

MC : Bardhi, 82 ans, Raise

MC : Zambo Anguissa, 81 ans, Naples

CAM : Shaqiri, 82 ans, Olympique de Lyon

BU : Mbappé, 92 ans, Paris Saint-Germain

BU : Kane, 91 ans, Tottenham Hotspur

ED : Sarr, 84 ans, Watford

Suppléants et réservations

PT : Ryan, 81 ans

CT : Hincapié, 78 ans

MC : Eustáquio, 81 ans

CAM : Doute, 81

DC : Yilmaz, 84 ans

SD : Szoboszlai, 81 ans

IE : Cornet, 81 ans

LI : Bancu, 78 ans

MC : Lod, 79 ans

DC : Sakala, 79 ans

ST : Rodrigues, 79

IE : Ficelle, 75

La source: EA Sports