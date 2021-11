Dwayne « The Rock » Johnson sera le nouveau James Bond au cinéma

Dwayne Johnson ne coud pas sans fil. Et est-ce que le célèbre acteur hollywoodien spécialisé dans les superproductions d’action (rappelez-vous qu’il vient de tourner Black Adam, le film qui selon lui « va changer la hiérarchie de DC ») a évoqué la possibilité de rejoindre la célèbre franchise de James Bond après la fin du cycle de Daniel Craig, assurant que « Je ne veux pas être un méchant, je dois être Bond. » C’est ce qu’il a commenté dans une récente interview avec le média Esquire (via Collider), dans laquelle il a expliqué que son grand-père jouait un « méchant » dans You Only Live Twice, avec Sean Connery en 1967.

« Je ne veux pas être un méchant, je dois être Bond »

Et c’est qu’après le départ de Daniel Craig dans le rôle de James Bond après la récente première de No Time to Die, le rôle de l’Agent 007 a été libéré, un rôle pour lequel un remplacement ne commencera que bien en 2022, selon son producteur. . Et malgré le fait que des rumeurs positionnent depuis longtemps des acteurs ou même parlent du prochain 007 comme étant une femme, Dwayne Johnson s’est déjà présenté comme le nouveau Bond.

« et, mon grand-père était un méchant de Bond dans You Only Live Twice, avec Sean Connery. Très cool. J’aimerais suivre leurs traces et être le prochain Bond. Je ne veux pas être un méchant. Je dois être Bond », a commenté le célèbre acteur à Esquire. Bien sûr, il a de l’expérience dans le cinéma d’action et vient même de sortir Alerte Rouge avec Gal Gadot et Ryan Reynolds, le film le plus cher de l’histoire de Netflix, dans lequel il incarne un agent de la CIA qui doit travailler aux côtés d’un voleur d’art renommé pour attraper un autre voleur. à travers le monde.

Verrons-nous The Rock comme le nouveau James Bond ? Pour l’instant il faudra attendre l’année prochaine pour rencontrer l’interprète qui gardera le rôle.

Origine | Esquire via collisionneur