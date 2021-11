The Matrix: Resurrections est plein de mystère dans son dernier teaser

The Matrix : Resurrections revient en première ligne de l’actualité. Le nouvel opus de la populaire franchise dévoile un teaser mystérieux, à la fois inquiétant. De nouvelles images apparaissent qui n’avaient pas encore été montrées dans les documents partagés, y compris sa première bande-annonce. Vous pouvez le voir dans l’en-tête de cette news.

De plus, dans le tweet suivant, vous pouvez voir l’apparence de leur affiche officielle. Neo (Keanu Reeves) occupe le devant de la scène aux côtés du reste de la distribution des personnages. La nouvelle aventure de cet avenir imparfait fera ses débuts dans les salles de cinéma de notre pays le 17 décembre 2021.

La matrice : faits sur les résurrections

Le film sera réalisé par Lana Wachowski, qui prendra cette fois la tête seule. Sa sœur, Lilly Wachowski, restera à l’écart du projet. Le scénario a été écrit par le réalisateur, David Mitchell et Aleksander Hemon.

Keanu Reeves partagera la vedette avec des interprètes bien connus des épisodes originaux, ainsi que d’autres qui marqueront ses débuts. Nous parlons d’acteurs réputés tels que Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Christina Ricci, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra, entre autres.

Warner Bros a subi les conséquences de la pandémie dans l’industrie cinématographique. Au début, il visait sa première le 21 mai. Cependant, des problèmes dérivés lui ont fait retarder pas moins de six mois… que l’on connaisse. Et c’est que la franchise a eu un grand impact depuis sa création en 1999. La livraison originale de The Matrix était un avant et un après dans la carrière d’acteur de Keanu Reeves. À partir de ce moment, il est devenu une star des films d’action, ainsi que le jalon en termes d’effets numériques du film lui-même. Matrix a réussi à lever plus de 465 millions de dollars. C’est devenu un classique instantané.

La source: La matrice sur Twitter