Xbox Cloud Gaming arrive officiellement sur Xbox Series X | S et One; Maintenant disponible

Prime Video

Avec X-Ray, consultez les données d'IMDB concernant les acteurs, la bande-son et les anecdotes de vos films et séries pendant la lecture. Grâce à Prime Video Channels, les membres Amazon Prime peuvent s'abonner à plus de 150 chaînes haut de gamme et spécialisées comme HBO, SHOWTIME, STARZ et Cinemax. Payez uniquement les chaînes que vous désirez ; aucun abonnement au câble n'est requis ; vous pouvez annuler à tout moment (cette option n'est pas disponible dans tous les pays/régions). Achetez ou louez des vidéos parmi plus de 100 000 titres, dont les dernières sorties de films et les émissions de télévision actuelles (cette option n'est pas disponible dans tous les pays/régions).