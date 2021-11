Fortnite : le système XP/Experience a changé dans Creative et Save the World après le patch 18.40

Epic Games a à nouveau modifié le système Fortnite XP / XP après le patch 18.40. Nous vous disons quels ont été les changements spécifiques et les nouveautés du système XP du mode créatif et de Save the World, qui affectent directement les dernières barres de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite Saison 8 : le système XP change en mode créatif et sauve le monde

Comme nous en avons discuté dans le premier paragraphe de cette actualité, de nouvelles modifications sont apportées au système Fortnite XP dans les modes Creative et Save the World après le patch 18.40. Ils sont les suivants:

Fortnite : Sauvez le monde

Pour la première fois depuis le lancement des deux modes, Save the World nous permettra d’acquérir de l’expérience pour Battle Royale. Terminer des missions dans Save the World nous permettra d’obtenir des mentions qui accorderont différentes quantités d’XP en fonction des badges que nous avons acquis au cours de la mission.

La plupart des XP seront gagnés grâce aux badges obtenus lors d’une mission réussie, mais il existe d’autres moyens d’en gagner plus. Nous pouvons également acquérir plus d’expérience pendant les missions en obtenant du matériel, en fabriquant des armes, en battant des cosses et en explorant la carte.

Fortnite : Créatif

L’XP gagné en étant AFK dans le lobby créatif a été considérablement réduit

Fortnite Patch 18.40 a apporté avec lui le nouveau dispositif de mention pour le mode créatif. Les cartes de ce mode de jeu qui l’ont activé permettront aux joueurs d’acquérir de l’expérience en franchissant certains jalons du jeu. En théorie, nous pouvons acquérir une expérience quotidienne illimitée en jouant à des cartes créatives qui ont cette fonction activée, bien que l’expérience obtenue soit progressivement réduite afin que le système ne soit pas abusé.

En plus de cela, et bien qu’Epic Games ne le mentionne nulle part dans les articles de blog connexes, l’expérience acquise en restant simplement absent / AFK dans le lobby du mode créatif a été considérablement réduite. Auparavant, nous obtenions 25 200 XP toutes les 15 minutes jusqu’à un maximum de 75 minutes par jour, soit 126 000 XP par jour pour ne rien faire. Maintenant, nous n’obtenons que 15 000 XP toutes les 15 minutes jusqu’à un maximum de 60 minutes par jour pour un total de 60 000 XP par jour.

