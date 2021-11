Le réalisateur de Harry Potter et la pierre philosophale veut sortir une version étendue

Harry Potter et la pierre philosophale fête ses 20 ans. Pour cette raison, certaines salles de cinéma ont décidé de le rééditer, un moment idéal pour revivre la magie d’antan. Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films et producteur du troisième, est revenu pour parler de la version originale du film, qui a duré environ 3 heures. Ce n’est pas la première fois que cette question est révélée, mais cette fois, le cinéaste a exprimé son souhait que le long-métrage soit diffusé.

Un journaliste de The Wrap l’a interrogé sur cette possibilité : « Je l’adorerais aussi », a-t-il avoué. « Nous avons dû retirer Peeves du film, il a donc été coupé du montage final. » Le poltergeist espiègle est un personnage qui apparaît dans tous les livres du jeune sorcier, bien qu’il ait complètement disparu de l’univers cinématographique.

« Nous savions que le film avait fonctionné parce que nous avions fait quelques projections », a déclaré Columbus. « En particulier sur le col de Chicago, où notre première coupure a duré trois heures. Ensuite, les parents ont dit que [la película] C’était trop long, mais les enfants l’ont trouvé court. Je me suis dit que les enfants avaient probablement moins de capacité d’attention, donc c’était une bonne chose. » Près d’une heure et demie de film a été retirée de cette séquence initiale.

Dans Warner ils ne savent rien

Un représentant de Warner Bros a déclaré qu’il ne savait pas s’il était prévu de lancer cette version étendue, mais maintenant que c’est le 20e anniversaire et qu’il existe une plateforme comme HBO Max, c’est peut-être le bon moment pour le faire. Après tout, la Justice League de Zack Snyder a eu sa chance, et cela a duré encore plus longtemps.

Pour célébrer les deux décennies de Harry Potter et la pierre philosophale, HBO Max réunira le trio de stars dans Harry Potter 20th Anniversary : ​​Return To Poudlard. Ainsi, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, ainsi que de nombreuses autres stars de la saga, évoqueront l’héritage de Potter à partir du 1er janvier 2022.

Origine | L’Enveloppe