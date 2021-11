Splinter Cell: Chaos Theory, jeu gratuit sur Ubisoft Connect pour PC

Les célébrations du 35e anniversaire d’Ubisoft se poursuivent. Tout au long de ces journées, la firme française a offert des récompenses et a organisé divers événements et concours, mais a également distribué des jeux. Après Assassin’s Creed Chronicles, c’est au tour d’un des classiques de Tom Clancy, Splinter Cell : Chaos Theory. Le troisième volet de la saga d’infiltration et d’action sera disponible gratuitement pour une durée limitée, jusqu’au 25 novembre prochain.

La version est pour PC et est activée dans Ubisoft Connect, le client officiel de l’entreprise. Une fois acheté, vous pouvez le conserver en permanence dans la ludothèque. En tant que Sam Fisher, considéré comme le meilleur agent secret de la NSA, vous devez accomplir la mission et utiliser toutes vos compétences pour sortir de la situation.

Le prochain de la saga, un jeu VR

Nombreux sont les joueurs qui ont demandé le retour de Sam Fisher, mais en l’absence d’un classique opus, Ubisoft planche sur un titre destiné à la réalité virtuelle, qui sortira sur les plateformes Oculus. Ils préparent également une adaptation VR d’Assassin’s Creed :

« Nous explorons toujours de nouvelles façons d’exploiter la technologie pour créer des expériences de jeu mémorables », a déclaré Elizabeth Loverso, vice-présidente des produits pour Ubisoft Red Storm Entertainment, dans le communiqué officiel. « Le matériel de nouvelle génération d’Oculus nous permettra de donner vie aux mondes d’Assassin’s Creed et de Tom Clancy’s Splinter Cell d’une nouvelle manière pour leurs fans. Ces jeux tireront pleinement parti de la technologie Oculus pour offrir des expériences immersives et émotionnelles que les joueurs ne pourront vivre de la même manière nulle part ailleurs. »

Par ailleurs, Splinter Cell a confirmé son retour à travers une série animée, qui sera diffusée sur Netflix. Vous pouvez lire tous les détails dans ce lien.

