Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl : date de sortie, prix et bandes-annonces

Il est maintenant temps de retourner dans la région de Sinnoh et de se lancer à nouveau dans la grande aventure qui a marqué toute une génération avec l’arrivée de Pokémon Diamant et Perle. Cette fois, nous avons ses éditions remake, qui représentent un saut graphique considérable et ajoutent plusieurs changements et ajouts par rapport aux originaux. Afin de préparer son prochain lancement, voici les clés de son arrivée sur Nintendo Switch en cette fin de semaine de novembre.

Date de sortie, prix et éditions

Sortie : vendredi 19 novembre 2021

Quant à son prix, les deux éditions sont à retrouver en numérique dans l’eShop pour 59,99€ ou pour le même prix mais dans sa version physique. On peut le trouver disponible dans les magasins comme GAME, Amazon, FNAC, Media Markt… pour une variation de prix jusqu’à 5€ moins cher, à 54,99€ dans certains d’entre eux. Le choix de l’un ou de l’autre dépendra entièrement de nos préférences personnelles, bien qu’il soit conseillé de consulter les extras pour la réservation que certains de ces magasins ont, comme le DLC avec plusieurs PokéBalls + poster numériques que GAME offre, par exemple.

En revanche, dans certains établissements la possibilité d’obtenir un double pack avec les deux jeux est également proposée pour environ 119,95 €, mais il est quelque peu difficile de le trouver disponible au moment d’écrire ces lignes, sauf surprise de recharge de stock dans le derniers instants avant ou après son lancement.

Le remake de Pokémon Shiny Diamond et Shining Pearl promet d’ajouter une bonne gamme d’options innovantes par rapport à la version originale dont nous pouvions profiter sur Nintendo DS il y a près de deux décennies. Beaucoup d’entre nous étaient des garçons et des filles au moment de sa sortie et maintenant, en tant qu’adultes, nous reviendrons à Sinnoh dans une version qui promet de cibler directement notre séquence nostalgique.