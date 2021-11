Battlefield 2042 : date de sortie, prix et bandes-annonces

Battlefield 2042 est très proche d’atterrir sur le marché. EA DICE, les responsables depuis le début de la saga, nous emmènent dans un futur proche en s’appuyant sur trois piliers : Multijoueur, Hazard Zone et Battlefield Portal. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater ses débuts. Vous pouvez voir sa bande-annonce en tête de cette news.

Quand Battlefield 2042 sortira-t-il ?

Electronic Arts a fixé au 19 novembre la date de sortie de toutes les copies standard sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Au cours de ces journées, à partir du 12 novembre, un accès anticipé a été réservé à tous ceux qui ont acheté l’une des deux éditions spéciales. Si vous souhaitez sauter dès maintenant, nous vous recommandons de cliquer sur le lien ci-dessous :

Quel est le prix de Battlefield 2042 ?

Son prix de vente au détail varie en fonction du format et de la plateforme que vous sélectionnez. En physique, la version PS4 et Xbox One commence à 69,99 euros, tandis que sur PS5 et Xbox Series X | S, elle le fait à 79,95 euros. Sur PC il n’est disponible qu’en format numérique pour 59,99 euros. Si vous préférez l’acheter directement dans la boutique virtuelle de votre plateforme, l’Édition Standard des deux générations est disponible respectivement à 69,99 euros et 79,99 euros. Si vous l’achetez sur PS5 ou Xbox Series X | S, vous recevrez la licence du modèle précédent.

Les passionnés auront deux façons de prolonger l’expérience dès le premier jour, exclusives au numérique. La Gold Edition propose pour 99,99 euros la licence de Battlefield 2042 pour les deux générations, le pass de l’an 1 et l’accès anticipé au lancement. Deuxièmement, vous verrez l’édition ultime, qui, en plus de tout ce qui précède, comprend un livre d’art numérique officiel, une bande-son numérique exclusive et le pack Midnight ultime.

En pré-commandant n’importe quelle édition numériquement, vous recevrez un certain nombre de produits skins exclusifs : Legendary Irish Skin (Battle-Tanned), Bakou ACB-90 Takedown Knife, Epic Weapon Charm ‘Mr. Chompy ‘, ‘ Landing ‘ arrière-plan de la carte de joueur et ‘ Old Guard ‘.