Les créateurs de Yakuza et Lost Judgment travaillent sur de nouvelles sagas

Après Yakuza : Like a Dragon et Lost Judgment, Ryu Ga Gotoku Studio se tourne vers l’avenir, un avenir dans lequel il y aura bien sûr de nouveaux épisodes de sa saga de gangsters japonais, mais aussi quelque chose de nouveau à l’horizon. C’est du moins ce que Masayoshi Yokoyama, directeur de studio, a lâché dans une interview avec Famitsu (transcription de ryokutya). Le développeur japonais travaille sur au moins une propriété intellectuelle inédite, dont aucun détail n’a encore été révélé.

« Nous travaillons également sur des titres non annoncés en dehors de [la saga Yakuza y Judgment]», a déclaré le créateur. En revanche, l’avenir de Judgment est remis en cause, puisque Nikkei a publié qu’il y avait eu des divergences avec l’agence artistique à laquelle appartient Takuya Kimura, l’acteur principal des deux jeux vidéo. Il n’y a rien d’officiel à ce sujet, mais il a été dit que la marque pourrait rester en jachère si le différend sur les droits n’était pas réglé.

Yokoyama n’a pas abordé cette question directement, mais a déclaré qu’ils continueraient à protéger la série. Ce qui est sûr, c’est que Ryu Ga Gotoku Studio est plongé dans le développement d’une suite de Yakuza : Like a Dragon, qui se déroulera après cette aventure et aura Ichiban Kasuga comme protagoniste principal.

Les adieux de deux figures importantes de l’étude

Récemment, il y a eu d’importants changements internes au sein de l’étude. Le producteur et créateur de la série Yakuza, Toshihiro Nagoshi, a dit au revoir à SEGA avec Daisuke Saito. Cela a conduit à une restructuration du développeur, qui aborde l’avenir avec la même ambition que toujours. « A partir d’aujourd’hui, un nouveau studio Ryu Ga Gotoku est né, où la saga continuera de vivre. Bien que je ne sois pas sûr de ce qu’ils vont créer, je pense que la nouvelle génération continuera d’améliorer les bases que nous avons construites au fil des ans », a déclaré Nagoshi dans son adieu.

Lost Judgment est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, tandis que Yakuza: Like a Dragon peut être apprécié sur toutes ces plateformes et sur PC.

Origine | VGC