Le groupe auquel appartient THQ Nordic envisage de racheter plus de 35 studios

Embracer Group poursuivra sa stratégie d’achat de studios et d’entreprises pour se développer. Les propriétaires de Koch Media et Deep Silver l’ont révélé dans leur rapport financier de l’exercice 2021/2022. L’entreprise propose ainsi un plan d’acquisition similaire à celui de cette année, qui se traduira par l’achat d’environ 35 studios dans un avenir proche.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons réalisé 37 acquisitions et nous prévoyons d’exécuter un nombre similaire de transactions au cours des 12 prochains mois », peut-on lire dans le rapport. « Nous avons actuellement un grand volume de processus et de conversations actifs, qui comprend un nombre remarquable d’accords d’exclusivité signés. »

Le géant compte dans ses rangs des développeurs tels que A4 Games, Aspyr Media, 3D Realms, CrazyLands, Demiurge Studios, DigixArt, Easy Trigger, Force Field, Fractured Byte, Flying Wild Hog, Gearbox ou Zen Studios, entre autres.

Les créateurs de Borderlands, l’une des acquisitions de 2021

Embracer Group a annoncé en début d’année l’acquisition de l’un des studios les plus puissants du marché. Gearbox Software, créateur de Borderlands 3, fait désormais partie du conglomérat. Cette opération n’entraînera pas le départ de Randy Pitchford ni la fin de la collaboration du développeur avec Take-Two Interactive. En fait, la société travaille actuellement sur Tiny Tina’s Wonderlands, un spin-off de Borderlands.

« Gearbox est l’un des studios indépendants les plus créatifs et les plus précieux au monde », a commenté Lars Wingefors, PDG du groupe Embracer, lorsque l’achat a été rendu public. « Nous pensons que les ressources offertes par le groupe Embracer permettront à Gearbox de continuer à croître de manière significative dans les années à venir. »

L’un des jeux les plus attendus de THQ Nordic, une autre des grandes sociétés du groupe Embracer, a été victime de la pandémie de coronavirus. Le redémarrage de Saints Row, qui était prévu pour février 2022, a été retardé jusqu’au 23 août.

