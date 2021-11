Call of Duty: Vanguard vient de sortir, mais il vous permettra d’essayer le multijoueur gratuitement

Apparemment inconscient du tremblement de terre interne que connaît Activision Blizzard, Call of Duty: Vanguard poursuit son voyage commercial. Le titre conçu par Sledgehammer Games a été mis en vente en novembre, mais le studio a déjà annoncé une période d’essai gratuite. Ceci est courant dans les jeux vidéo de la série, qui ont tendance à rapprocher le multijoueur des utilisateurs pendant une durée limitée.

Le week-end gratuit de la modalité multijoueur commencera le 18 novembre à 10h00 PT, 19h00 en Espagne (heures ventilées par pays juste en dessous de ces lignes). Les personnes intéressées peuvent profiter de ce test jusqu’au lundi 22 novembre sur toutes les plateformes.

À quelle heure commence l’essai gratuit ?

Espagne (heure française) : à 19h00

Espagne (Îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 14h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala: à 12:00 heures

Honduras : à 12:00 heures

Mexique : à 12:00 heures

Nicaragua: à 12:00 heures

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Call of Duty: Vanguard est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu a été reçu tiède, avec des ventes qui, au moins au Royaume-Uni, sont bien inférieures à la normale. Sans surprise, les chiffres indiquent qu’il s’agit du pire lancement de la marque en 14 ans.

