NVIDIA publie DLSS 2.3, avec des améliorations de la qualité et des effets ; nouveaux jeux pris en charge

NVIDIA a lancé ce mardi la dernière version du Game Ready Driver, qui donne accès au DLSS (Deep Learning Super Sampling) à 10 nouveaux titres ; ainsi qu’une série de nouveautés sous la forme d’une mise à jour, 2.3, qui améliore la qualité visuelle des images grâce à l’utilisation de cette technologie de reconstruction utilisant l’intelligence artificielle.

NVIDIA DLSS 2.3 vient optimiser l’utilisation des vecteurs de mouvement pour améliorer les détails des objets en mouvement. Il améliore également la reconstruction des particules et réduit les problèmes d’image fantôme et de stabilité. Produisant des images de meilleure qualité que la résolution native d’origine sans sacrifier les performances du GPU, cette technologie est disponible dans plus de 130 titres.

À partir de cette semaine, les utilisateurs de NVIDIA peuvent désormais utiliser DLSS dans 15 nouveaux jeux, dont Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Jurassic World Evolution 2, Marvel’s Guardians of the Galaxy et Bright Memory : Infinite.

15 nouveaux jeux ajoutés à NVIDIA DLSS

Il convient de noter que DLSS nécessite une carte graphique RTX et la mise en œuvre de la technologie par les développeurs afin de l’exécuter. De même, NVIDIA ajoute le soi-disant NVIDIA Image Scaling, un outil qui « met au point et à l’échelle n’importe quel jeu vidéo », qui reçoit une nouvelle mise à jour Game Ready. « NVIDIA a amélioré l’algorithme de mise à l’échelle et de mise au point, qui est désormais appliqué en un seul passage, ce qui le rend plus efficace », ont-ils déclaré dans une communication avec les médias.

Pour accéder à NVIDIA Image Scaling, accédez simplement au Panneau de configuration et à GeForce Experience. A partir de ce moment il sera possible de le configurer en jouant avec un overlay. Voici les titres qui hébergeront la technologie DLSS en novembre :

Assetto Corsa Competizione inclura bientôt DLSS, doublant ainsi ses performances.

AWAY: The Survival ajoutera DLSS le 17 novembre et finira par doubler ses performances.

Battlefield 2042 est désormais disponible avec DLSS, ray tracing et NVIDIA Reflex. DLSS est capable de multiplier ses performances par 2.

Bright Memory : Infinite est maintenant disponible avec DLSS, ray tracing et NVIDIA Reflex. DLSS multiplie ses performances par 2,5.

Elder Scrolls Online est désormais disponible avec DLSS et DLAA. DLSS améliore les performances jusqu’à 50 %.

Farming Simulator 22 arrive le 22 novembre avec DLSS et DLAA. DLSS double ses performances.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est désormais disponible avec DLSS, ce qui augmente ses performances de 85%.

Hot Wheels Unleashed est désormais en vente avec DLSS, ce qui améliore ses performances de 50%.

Jurassic World Evolution 2 est désormais disponible avec DLSS, qui améliore les performances jusqu’à 60%.

Myth of Empires arrive le 18 novembre avec le ray tracing et le DLSS. DLSS multiplie ses performances par 1,5.

