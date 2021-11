Halo Infinite, quand sortiront les modes Co-op et Forge ?

Le lancement de la bêta multijoueur Halo Infinite a été la grosse surprise de la célébration du 20e anniversaire de Xbox ce 15 novembre. Prévu pour le 8 décembre prochain avec sa campagne individuelle, désormais tous les utilisateurs de Xbox One, Xbox Series et PC Windows 10 peuvent désormais profiter de ce free-to-play ; mais la feuille de route a subi des changements.

Le premier, le modèle saisonnier, qui passe de trois à six mois, repoussant ainsi les plans initiaux du Mode Forge et du Mode Coopératif attendus.

Changement de plans : ce que l’on sait du mode Forge et du mode coopératif dans Halo Infinite

C’est en août que nous avons appris la nouvelle : Halo Infinite sortirait sans mode coopératif ni Forge. La saison 1 (celle qui vient de commencer) devait durer trois mois, avec un mode multijoueur complet et un mode campagne sans fonctions coopératives. L’objectif initial est passé en incorporant le mode coopératif dans la saison 2 (vers février), tandis que le mode Forge arriverait dans la saison 3 (vers mai). Pourtant, tout indique que le modèle semestriel change complètement la feuille de route.

Le mode multijoueur de Halo Infinite est maintenant disponible.

La saison 1 se déroulera finalement jusqu’en mai 2022. « Nous avons pris la décision de prolonger la saison 1 pour avoir plus de temps et nous assurer que la saison 2 atteint nos niveaux de qualité élevés », a expliqué 343 Industries à Halo Waypoint. De cette façon, l’équipe pourra finaliser tous ces contenus supplémentaires « de manière saine et durable ».

Ce ne sera qu’en janvier 2022 prochain qu’ils reparleront du nouveau calendrier, qui répondra à tout ce qui concerne la saison 2 (qui n’arrivera pas avant le mois de mai), la modalité coopérative dans la campagne Halo Infinite ainsi que Forge Mode.

Le mode campagne Halo Infinite arrivera simultanément dans le monde entier pour Xbox Series X | S, Xbox One et PC ce 8 décembre 2021, un jour avant les Game Awards, qui ont dévoilé ses nominés.

