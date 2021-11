Le redémarrage de Saints Row a été retardé ; nouvelle date de sortie en 2022

Le redémarrage de Saints Row ne sera pas lancé le 25 février 2022, comme il était initialement envisagé, mais le 23 août 2022 ; un délai de six mois. Deep Silver (Embracer Group), éditeur du titre Volition, a confirmé l’information accompagnée d’un communiqué officiel signé par Jim Boone, responsable créatif du studio filiale basé dans l’Illinois, aux États-Unis.

Saints Row s’éloigne du mois de février chargé; sortira le 23 août 2022

« Notre priorité est de créer le meilleur jeu de Saints Row à ce jour et si nous le sortions à la date d’origine, il ne serait pas à la hauteur des normes que nous avons établies et que vous attendez et méritez », déclare Boone, qui reconnaît que nous « sous-estimer » l’impact du COVID-19 sur le développement, principal déclencheur de ce retard. « L’équipe a besoin de plus de temps pour rendre justice à notre vision ; nous apportons quelques ajustements et il n’y aura pas beaucoup de changements dans le jeu autres que la qualité globale et le polissage », dit-il.

Cependant, étant donné la taille et l’ampleur de ce redémarrage de Sainsts Row, ils ont besoin de plus de temps de développement pour devenir « le meilleur Saints Row de tous les temps », a-t-il régressé. Et il termine : « Soyez assuré qu’il n’y aura aucun changement dans l’histoire ou dans les personnages, ou dans tout ce que nous avons imaginé avec tendresse ces dernières années et que nous avons déjà partagé avec vous tous. »

Le redémarrage de Saints Row nous emmènera dans la région de Santo Ieso, inspirée du sud-ouest des États-Unis. Un monde avec plus d’options de personnalisation que jamais ; en mettant l’accent sur l’exploration de cet immense monde ouvert ; personnages, factions, armes et destruction. Un titre toujours lié à une section artistique qui change par rapport à ce à quoi nous étions habitués dans la saga, sans laisser de côté l’humour caractéristique de la série.

Un sacré mois de février : Horizon, Elden Ring, Dying Light 2…

La première de Saints Row est prévue le 23 août sur PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PC. Sa place, le février d’origine, est toujours aussi chargée, avec des titres tels que Dying Light 2 (4 février), The King of Fighters XV (17 février), Horizon Forbidden West (18 février), Sifu (22 février) et Anneau d’Elden (25 février).

