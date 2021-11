Xbox : Phil Spencer se méfie des NFT dans les jeux vidéo ; c’est ton avis

Phil Spencer, patron de Xbox, ne veut pas faire partie d’une industrie basée sur l’utilisation du NFT comme avenue technologique d’exploitation. Ce type de jeton cryptographique, en augmentation au cours de la dernière année, est un bon non fongible (il n’est pas échangeable, ils sont uniques), et donc ils donnent lieu à des biens numériques rares et vérifiables, ce qui donne lieu à des objets de collection uniques avec quel commerce.

Phil Spencer n’acceptera les NFT que s’ils sont utilisés comme méthode de créativité

Dans les jeux vidéo, les NFT sont utilisés – dans la plupart des cas, pas tous – pour créer des actifs sujets à la spéculation, avec des prix contrôlés par l’utilisateur, pas par les studios de développement ; comme une chaîne d’enchères. La vente, la revente et les enchères sont à l’ordre du jour, et c’est ce que Phil Spencer veut éviter.

« Je pense qu’il y a beaucoup de spéculations et d’expérimentations en cours », commence-t-il par dire. « Et certains des créatifs que je vois aujourd’hui se sentent plus exploiteurs que divertissants », a expliqué Spencer.

Le gestionnaire ne croit pas que tous les NFT destinés aux jeux vidéo soient proches de l’exploitation —l’obtention de biens économiques—, puisqu’il considère qu’il y a place à la créativité dans un parcours qui, selon ses critères, ne fait que commencer et il n’a pas encore atteint un certain degré de maturité. L’un des éléments inhérents à l’univers NFT, en raison de sa nature unique, est le FOMO, le désir d’obtenir quelque chose de rare, avec les risques que cela peut entraîner chez les mineurs.

« Tout ce que nous voyons dans notre magasin et que nous pensons être une exploitation sera quelque chose sur lequel nous prendrions des mesures », ajoute Spencer. « Nous ne voulons pas de ce genre de contenu », souligne-t-il. Par conséquent, il ne donne pas un non catégorique aux NFT, mais à ce type spécifique d’utilisation de ceux-ci.

De grandes entreprises telles qu’Electronic Arts, Take-Two et Ubisoft ont déjà exprimé leur opinion sur les tokens non fongibles dans leurs dernières présentations de résultats financiers. S’adressant à ses actionnaires dans la plupart des cas, l’opinion générale est qu’il pourrait s’agir de « l’avenir de l’industrie ».

Origine | Axes