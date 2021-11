Song of Nunu est le nouveau jeu vidéo Tequila Works dans l’univers de League of Legends

Song of Nunu: A League of Legends Story est le nouveau jeu vidéo du studio de développement Français Tequila Works, créateurs de titres tels que RiME ou GYLT (ainsi que d’autres tels que The Sexy Brutale en collaboration avec Cavalier Games Studio), un single -aventure du joueur se déroulant dans l’univers de League of Legends. Cela a été annoncé par les responsables dans le cadre d’une diffusion qui a eu lieu aujourd’hui par Riot Forge et Nintendo. Song of Nunu arrivera sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S et Nintendo Switch en 2022, à une date à préciser.

Nouvelle aventure dans l’univers LoL

« Dans cette aventure solo, vous entrerez dans le monde idyllique mais traître de Freljord en tant que Nunu, un garçon engagé dans la tâche de retrouver sa mère », peut-on lire dans la description du jeu sur son site officiel, désormais disponible. De plus, les responsables ont partagé une bande-annonce de Song of Nunu: A League of Legends Story avec des détails sur son développement et que vous pouvez voir ci-dessous.

Ainsi, l’histoire de Song of Nunu : A League of Legends Story, un jeu vidéo solo, nous fera découvrir les aventures de Nunu et Willump, deux champions du jeu Riot Games que les fans du populaire MOBA reconnaîtront rapidement. . Le jeu propose un gameplay dans lequel nous devrons combiner les compétences des deux personnages à travers un développement coopératif pour un seul joueur.

Le jeu proposera à la fois des sections de combat et d’exploration, non sans oublier les plateformes ou les énigmes. De plus, l’intrigue aura un grand poids dans son développement, mettant l’accent sur le récit et l’amitié de ces deux compagnons de route. « Découvrez les secrets, les mythes et les légendes cachés dans la toundra glacée avec votre meilleur ami, un yéti sage et enjoué nommé Willump, et découvrez une histoire inspirante de puzzle en puzzle », détaillent-ils de Tequila Works.

Song of Nunu: A League of Legends Story arrivera dans le courant de 2022 sur PC et consoles.

Origine | Forge d’émeute