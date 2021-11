Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, accusé d’abus et de dissimulation : réponse officielle

Un nouveau scandale ébranle les fondements d’Activision Blizzard ; à tel point que le média bien connu The Wall Street Journal a publié un rapport détaillé dans lequel il est assuré que Bobby Kotick, PDG de la société californienne, a été accusé d’avoir maltraité les femmes à la fois dans l’entreprise elle-même et en dehors de celle-ci. Et c’est que selon ledit rapport, Kotick avait non seulement connaissance des cas de harcèlement qui se déroulaient dans l’entreprise, mais il aurait lui-même été chargé de les cacher et de les minimiser. En revanche, la réaction officielle d’Activision Blizzard ne s’est pas fait attendre et ils ont déjà partagé leur point de vue en référence à ce nouveau scandale.

Abus de pouvoir, violations, discrimination et recel

Comme l’explique The Wall Street Journal, Kotick a reçu en 2018 un e-mail d’un avocat représentant une employée de Sledgehammer Games qui avait été violée en 2016 et 2017 par un superviseur d’Activision Blizzard, menaçant de poursuites contre la société mère après l’inactivité de la ressource. département. Apparemment, un règlement à l’amiable a été conclu, mais Kotick n’a pas informé le conseil d’administration de l’affaire ; Qui plus est, Kotick aurait caché les accusations de harcèlement et de discrimination en haut lieu.

En ce sens, la porte-parole d’Activision, Helaine Klasky, a assuré que Kotick n’aurait pas été informé de toutes les fautes de ses employés et n’était pas au courant des problèmes de personnel, ce qui se répète tout au long des différentes accusations.

Bien que Kotick lui-même soit également dans la ligne de mire de plusieurs scandales ; à tel point que le média découvre une accusation d’une de ses assistantes en 2006 pour laquelle elle a été harcelée et menacée de mort par messagerie vocale ; Cette affaire a également été réglée à l’amiable. En 2007, apparemment un autre épisode de harcèlement sexuel par le cadre a eu lieu contre un agent de bord, qui a été licencié par lui-même. L’année suivante, une entente est conclue avec un versement de 200 000 $ à l’hôtesse de l’air.

Parmi les autres cas de harcèlement au sein de l’entreprise, il est question de celui impliquant Dan Baunting, co-directeur de Treyarch, qui a été accusé de harcèlement sexuel en 2017 par un employé du studio. Apparemment, Kotick lui-même est intervenu dans l’affaire, aidant le directeur et lui permettant de continuer son travail. En ce sens, le porte-parole souligne à nouveau que Kotick ne se mêle pas de ces questions d’indemnisation ou de licenciement des salariés.

Réponse officielle d’Activision Blizzard

Compte tenu de la gravité de l’affaire et des preuves fournies par le Wall Street Journal sur toute cette série de scandales survenus chez Activision Blizzard ces dernières années, la société elle-même a déjà publié une déclaration officielle à travers Bloomberg: « Nous sommes déçus par le rapport du Wall Street Journal, qui présente une vision inexacte et trompeuse d’Activision Blizzard et de notre PDG. Les cas d’inconduite sexuelle qui ont été présentés ont reçu leur action correspondante. Le Wall Street Journal ignore les changements majeurs en cours pour en faire le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif et ignore les efforts de milliers d’employés qui travaillent dur chaque jour pour être à la hauteur de leurs – et nos – valeurs. . Le désir constant d’être meilleur a toujours différencié cette entreprise », peut-on lire dans ledit communiqué.

Alors que les actions d’Activision Blizzard s’effondrent ce matin, la société est sur la défensive. Dans une déclaration à Bloomberg, un porte-parole a déclaré que le WSJ « présente une vision inexacte et trompeuse » de la société et de Kotick et « ignore les changements importants ». pic.twitter.com/i37g1U26pv -Jason Schreier (@jasonschreier) 16 novembre 2021

« C’est pourquoi, sous la direction de M. Kotick, nous avons apporté des améliorations significatives, notamment une politique de tolérance zéro pour les comportements inappropriés. Et c’est pourquoi nous allons de l’avant avec une concentration inébranlable, avec rapidité et ressources pour continuer à accroître la diversité dans notre entreprise et notre industrie et pour garantir que tous les employés viennent au travail en se sentant valorisés, en sécurité, respectés et inspirés. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas le meilleur lieu de travail pour notre équipe », conclut Activision Blizzard.

Origine | Le journal de Wall Street