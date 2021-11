Le Xbox Game Pass met à jour son calendrier de novembre 2021 : Evil Genius 2, Mortal Shell…

Le Xbox Game Pass confirme la vague de titres qui atteindront le service au cours des dernières semaines de novembre. Le catalogue s’étoffera sur toutes les plateformes, à la fois sur Xbox, PC et Cloud Gaming. Suite à l’arrivée surprise du multijoueur Halo Infinite le 15 novembre, la division Redmond fixe de nouvelles dates à garder à l’esprit pour ses joueurs.

Calendrier Xbox Game Pass pour novembre

Parmi les titres se distingue l’incorporation d’Evil Genius 2, qui ajoutera son édition pour console et PC. Mortal Shell en est un autre qui brille de sa propre lumière. La formule Lovers of the Souls aura l’occasion de découvrir l’un de ses héritiers. Le nuage est le protagoniste de la sélection, qui se renforce de titres en tout genre.

Coquille mortelle

Ensuite, nous vous laissons avec la liste complète.

16 novembre

Espace mort (EA Play) – Xbox Gaming Cloud

Dragon Age : Origins (EA Play) – Xbox Gaming Cloud

17 novembre

Next Space Rebels – Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

18 novembre

Exo One – Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

Fae Tactics – Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

Mon ami Pedro – Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

Undonjon – Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

23 novembre

Deeeer Simulator – Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

Mortal Shell – Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

30 novembre

Evil Genius 2 – Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

D’autre part, 17 jeux ajoutent un contrôle tactile dans le catalogue Xbox Cloud Gaming, inclus pour tous les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate. Voici les élus :

Aragami 2

L’évasion artistique

Dandy as

Génération d’écho

Flynn : Fils de Crimson

Football Manager 2022 : édition Xbox

Frostpunk

La belle vie

Mots perdus : au-delà de la page

l’oie pourrait

Baie de la lune

Pointe Phénix

La procession au calvaire

Patineur

Superliminal

Simulateur de combat totalement précis

Yakuza 5 remasterisé

Source : communiqué de presse (Xbox)