Nouveau jeu de Dragon Ball : The Breakers. Pouvez-vous survivre à la faim de Cell ?

Bandai Namco vient de présenter un nouveau jeu Dragon Ball, complètement éloigné de la tradition des jeux basés sur l’œuvre d’Akira Toriyama. Sous le nom de Dragon Ball : The Breakers, le projet propose de transférer l’essence du multijoueur asymétrique dans ce monde, en s’éloignant des combats traditionnels de pouvoir à pouvoir pour devenir une victime potentielle de certains des méchants les plus redoutables de cet univers. dans les jeux 1 Vs 7 dans lesquels un joueur sera le harceleur, incarné par des personnages comme Cell ou Freezer tandis que les sept autres joueurs sont des victimes potentielles sans le pouvoir de combattre la menace face à face, y compris des personnages comme Bulma, Uulong (avec leurs pouvoirs de transformation) ou des personnages anonymes dont les seules ressources face aux menaces seront de se cacher, d’utiliser des armes ou autres équipements ou d’user de ruse pour sortir vivant de ces rencontres.

Dans la première vidéo que nous avons vue, nous pouvons voir une illustration de l’idée générale derrière cette nouvelle expérience, en utilisant peut-être le moment le plus approprié pour illustrer une mécanique comme celle-ci : la course de la Cellule pour « nourrir » et gagner l’énergie qui permettrait il pour attraper A-17 et A-18 pour devenir sa forme parfaite. Dans ce qui est peut-être la partie la plus terrifiante et la plus dérangeante d’une série qui n’a pas été caractérisée par des moments comme celui-ci, le robot du futur a commis de véritables massacres, transformant des villes entières en fantômes avec seulement les vêtements de ses victimes comme preuve qu’elles avaient existé. après avoir réduit son corps en matière organique absorbée par son dard. Le jeu propose de renverser la vapeur et de ne pas être l’un des guerriers que l’on peut mesurer à l’ennemi, mais une victime potentielle de celui-ci qui n’a pas la capacité de se défendre, pour s’échapper s’il a de la chance.

Le nouveau projet sera lancé en 2022 pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il sera également compatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Bientôt, il y aura des informations sur une bêta fermée pour PC, qui sera le premier contact avec ce pari unique.