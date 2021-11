Fortnite : Convergence devient la pyramide

Suite à l’arrivée du Patch 18.40 le mardi 16 novembre 2021, les modifications apportées à la carte Fortnite Battle Royale se poursuivent. La Convergence, la zone au centre de la carte remplie de cubes violets, est maintenant La Pyramide ; les cubes sont réarrangés de cette manière pour créer une nouvelle et mystérieuse structure. On vous dit tout ce qu’on sait sur ce nouveau changement dans la carte de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite : La Pyramide apparaît au centre de la carte et remplace The Convergence

Vers 11h00 CET le 16/11/2021, il était possible de se reconnecter à Fortnite, après l’heure de maintenance du patch 18.40 du jeu. Une fois à l’intérieur, le nouveau quartier de La Pirámide a remplacé La Convergencia au centre de l’île :

Un aperçu de The Pyramid dans le mode replay de Fortnite

Le cube doré a été élevé au sommet de la pyramide, tandis que la structure elle-même est encore en construction. Nous comprenons que la pyramide ne restera pas ainsi, mais remplira ses murs extérieurs. Tous ces changements sur la carte dont nous vous informons depuis pratiquement le début de la saison 8 sont justement le signe avant-coureur de l’événement final, qui devrait se tenir avant le 12/05/2021, date à laquelle cette saison devrait se terminer. .

Un aperçu de la Pyramide dans le jeu

La nouvelle carte de l’île de Fortnite Battle Royale après l’arrivée de cette nouvelle zone reste telle que :

Carte de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite après le patch 18.40

Pour l’instant nous n’en savons pas plus concernant l’événement final de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapter 2 ; Nous ne savons toujours pas ce que mijote la reine du cube. Nous serons au courant de tout changement ou actualité significatif à cet égard pour, comme toujours, vous informer avec la plus grande rigueur et exactitude possible.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration