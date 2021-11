Fortnite Chapter 3 arrivera en décembre selon des fuites

Comme on s’y attendait, après l’arrivée du patch 18.40 le mardi 16 novembre 2021, les fuites et les spoilers de l’avenir à court terme de Fortnite ont commencé. Selon plusieurs leakers et dataminers, Fortnite Chapter 3 arrive en décembre 2021. On vous dit tout ce qu’on sait juste en dessous, mais pas avant de vous rappeler que le jeu est toujours dans la saison 8 de son Battle Pass :

Fortnite : le chapitre 3 arrivera en décembre 2021 selon les fuites

Suite à la mise à jour 18.40 de Fortnite, plusieurs fichiers clés du système de fichiers du jeu ont été divulgués. Plusieurs dataminers réputés ont tiré à la fois des données intéressantes et des conclusions pertinentes à ce sujet. Le dataminer InTheShadeYT a divulgué le nom qu’aura l’événement final de la saison 8 de Fortnite : il s’appellera The End, exactement le même nom de l’événement lors de la saison 10/X du chapitre 1 du jeu.

Après avoir appris cela, HYPEX, un autre membre populaire de la communauté de datamining Fortnite, a confirmé que, selon leurs sources, Fortnite Chapter 3 arriverait le 12/07/2021. Le jeu resterait inactif les 5 et 6 décembre après l’événement de la fin de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite ; il y aurait un nouveau trou noir.

Maintenant que la liste de lecture « The End » a été divulguée, je peux enfin en parler: le lancement du chapitre 3 est prévu le 7 décembre (c’est SOO bien d’ailleurs) et le Blackhole reste du 5 au 6 décembre. Ces sources ne se sont JAMAIS trompées sur beaucoup de choses, si elles se trompent cette fois, je prendrai la responsabilité lol. -HYPEX (@HYPEX) 16 novembre 2021

Cette information fait monter en flèche les attentes pour l’événement final de la saison 8 du Battle Pass of Fortnite Chapter 2. A la fin on saura quel est le plan diabolique de la Reine du Cube dont la pyramide a commencé à prendre forme au centre de l’île après le patch 18.40.

Face à une mégatonne aussi informative, on ne peut qu’attendre de voir ce que nous propose Fortnite Battle Royale… si plus de données de poids ne sont pas filtrées avant.

Sources : Fortnite Battle Royale, Twitter / HYPEX, Twitter / InTheShadeYT