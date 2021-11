Voici à quoi ressemble Sylvester Stallone à son retour dans les Gardiens de la Galaxie Vol.3

Sylvester Stallone, le célèbre acteur de films d’action qui a joué dans les années 80 et 90 (et même ces dernières années) des sagas célèbres comme Rocky ou Rambo, en plus de nombreux autres blockbusters, a récemment confirmé son retour en tant que Stakar dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, le nouveau film de James Gunn dont le tournage vient de commencer il y a quelques jours. Maintenant, Stallone lui-même a partagé une photo de lui-même caractérisée comme son personnage Marvel et qu’il a supprimée peu de temps après de son compte Instagram officiel.

Sylvester Stallone revient aux studios Marvel

Ainsi, l’acteur a publié il y a quelques jours quelques vidéos montrant le fonctionnement d’une machine de duplication de visages en tant que bref making of du film. Bien qu’au cours des dernières heures, Stallone soit allé un peu plus loin et ait été photographié comme son personnage dans Marvel Studios, portant un nouveau costume quelque peu différent de celui que nous avons vu dans la deuxième partie de la saga des Gardiens de la Galaxie.

Après avoir posté la photo, elle a été mystérieusement supprimée ; Peut-être est-il allé trop loin en montrant quelque chose qu’il n’aurait pas dû partager sur les réseaux sociaux ? Quoi qu’il en soit, on sait désormais à quoi ressemblera Sylvester Stallone dans le film, même si on ne sait pas si son rôle sera un simple caméo ou aura un peu plus de poids dans l’intrigue. Rappelons que Stallone a fait ses débuts dans le MCU dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 dans le rôle de Stakar Ogord, connu dans les comics sous le nom de Starhawk, lorsqu’il découvre le passé de Yondu, qu’il a sauvé de l’esclavage des Kree et invité rejoindre les Ravageurs.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 mettra en vedette Adam Warlock avec l’acteur Will Poulter en tant qu’être cosmique si puissant. Le film devrait sortir en salles le 5 mai 2023.

Origine | Collisionneur