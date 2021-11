Black Panther 2 : il n’y aura pas de refonte de T’Challa et le tournage est compliqué par Letitia Wright

Après le triste décès de l’acteur Chadwick Boseman, interprète qui a donné vie à Black Panther dans le MCU à plusieurs reprises, Marvel Studios a veillé à ne faire aucune refonte du Black Panther original pour préserver la mémoire de l’acteur. Maintenant, Nate Moore, vice-président de la production et du développement chez Marvel Studios, a réitéré qu’il n’y aura aucun autre acteur qui reprendra le flambeau de T’Challa. C’est ce qu’a assuré l’exécutif dans une récente interview, assurant qu’il n’y aura jamais de refonte, du moins, dans l’univers principal de l’UCM.

Letitia Wright pourrait retarder davantage le tournage

« Vous ne verrez pas T’Challa dans l’univers MCU 616. Nous ne pouvions pas le faire. Je dirai que lorsque Chad est mort, c’était une vraie conversation que nous avons eue avec Coogler à propos de « Qu’est-ce qu’on fait ? » Et ce fut une conversation rapide. Ce n’étaient pas des semaines, c’étaient des minutes de ‘Nous devons réfléchir à la façon de faire avancer cette franchise sans ce personnage’ « , explique l’exécutif.

«Je pense que nous avons tous l’impression que beaucoup de T’Challa dans le MCU à l’écran, pas dans les bandes dessinées, est lié à la performance de Chadwick et à ce qu’il a apporté à ce rôle à la fois à l’écran et hors écran. Donc, aussi difficile que cela puisse être de savoir quoi faire de ce gros trou, à aucun moment nous n’avons envisagé une refonte », conclut Moore.

D’autre part, l’actrice Letitia Wright continue de se remettre à Londres de blessures subies fin août dernier lors du tournage, ce qui a provoqué l’arrêt du tournage de Black Panther : Wakanda Forever jusqu’à ce que l’actrice puisse reprendre le travail. environnement, au début de 2022. Ce que Marvel Studios n’a peut-être pas, ce sont les mesures américaines actuelles contre le COVID-19 et la nécessité pour tous les étrangers qui se rendent dans le pays d’être déjà vaccinés.

Et c’est que Letitia Wright, qui a déjà exprimé son opinion anti-vaccination par le passé et qui a provoqué une certaine polémique dans l’industrie, devrait se faire vacciner contre COVID-19 pour retourner aux États-Unis et terminer le tournage de la suite à Panthère noire. Ceci est collecté par le média The Hollywood Reporter dans un rapport qui se penche sur les revers possibles que cette situation peut représenter pour diverses productions cinématographiques en cours, comme Black Panther : Wakanda Forever.

Origine | L’écran diatribe