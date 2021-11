Repsol crée la première île durable à Animal Crossing

Repsol, l’une des principales sociétés de distribution de GPL dans le monde et la première en Espagne et en Amérique latine, a créé la Repsol Sustainable Island dans Animal Crossing: New Horizons, le jeu vidéo à succès de Nintendo Switch qui a ébloui près de 35 millions de joueurs en seulement un an et une moitié. Dans son objectif de conduire la transition énergétique, l’entreprise a présenté cette action gamifiée dans le titre de la firme japonaise, qui se traduit par une initiative de plus dans sa démarche de développement durable dans un domaine particulièrement destiné au jeune public.

Voici l’île durable Repsol d’Animal Crossing: New Horizons

Accessible à tous à partir du 12 octobre – toutes les informations pour y accéder via le site internet de l’île de Repsol – sur l’île durable de Repsol, tous les visiteurs peuvent découvrir différents espaces recréés pour exprimer le caractère multi-énergétique de Repsol.

Tous les visiteurs de l’île pourront interagir avec les avatars corporate de l’entreprise, qui contribueront à véhiculer des messages sur les énergies propres et renouvelables, l’économie circulaire et l’engagement pour l’environnement, trois piliers fondamentaux de Repsol dans cette transition énergétique. Chaque jour, l’avatar Repsol réalisera diverses activités avec tous les visiteurs avec des prix pour les gagnants.

Repsol met en évidence avec cette île durable Repsol son positionnement en tant qu’« entreprise multi-énergies, moderne et innovante prête à répondre aux besoins présents et futurs de la société et de ses clients », expliquent-ils dans le communiqué transmis aux médias. Repsol et le monde du jeu vont de pair pour renforcer la communication de la marque autour du développement durable et démontrer son objectif d’être une entreprise à zéro émission nette d’ici 2050.

Animal Crossing : New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Depuis sa dernière mise à jour 2.0, des milliers de joueurs sont revenus sur les îles pour découvrir la Cafétéria, la cuisine et bien d’autres nouveautés.