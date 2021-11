Private Division rachète les créateurs d’OlliOlli World

Le studio derrière OlliOlli devient une partie de Private Division, une société Take-Two Interactive qui se développera avec sa première opération à cet égard. Cela a été annoncé dans un communiqué publié sur le site officiel, à travers lequel ils ont transféré leur émotion de travailler avec une équipe comme Roll7. Ainsi, OlliOlli World sera édité par ce label éditorial, comme prévu. Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics.

« Nous sommes ravis d’accueillir Roll7 dans la famille Private Division », a déclaré Michael Worosz, vice-président exécutif et chef de la direction de la société. « En tant qu’équipe passionnée par les jeux de sport, regarder Roll7 combiner l’excitation de la compétition avec le zen de parvenir à un « état de flux » dans les jeux vidéo est remarquable. Nous sommes impatients de montrer au monde ce phénomène avec le lancement d’OlliOlli World cet hiver. »

Simon Bennett, l’un des patrons de Roll7, a également partagé son enthousiasme : « Private Division a été un partenaire éditorial incroyable pour OlliOlli World. Nous sommes ravis de continuer à grandir en tant que studio et au sein de ce label ».

Perspectives de croissance

Selon Bennett, la société Take-Two leur a donné des ailes pour renforcer leur niveau de créativité et les dimensions de leur jeu vidéo. « Rejoindre ce label nous met dans une excellente position pour continuer à grandir », alors qu’ils chercheront à réaliser leur ambition de devenir un « développeur mondial de jeux vidéo pré-publiés ».

Roll7 a été fondée par Simon Bennett, John Ribbins et Tom Hegarty en 2008. La saga OlliOlli a gagné en notoriété et a remporté des distinctions importantes telles que le prix BAFTA. En plus d’OlliOlli Word, l’équipe travaille sur des projets non encore annoncés. Private Division prendra en charge et publiera tous ces titres à l’avenir.

OlliOlli World sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

