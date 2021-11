Call of Duty éliminera les tricheurs de jeu du "présent passé et futur"

Le nouvel opus de la saga est arrivé sur le marché. Call of Duty: Vanguard est sorti avec un système anti-triche renouvelé, une bataille que toutes les sociétés de jeux vidéo multijoueurs doivent mener. Ricochet, le système anti-tricheur susmentionné, a publié une déclaration mettant en garde les internautes : ils expulseront les contrevenants dans Vanguard et dans n’importe lequel des titres précédents et futurs.

La nouvelle politique de sécurité prévoit des sanctions contre les joueurs qui enfreignent les règles. « Cela peut se terminer par une suspension permanente de tous les comptes. De plus, toute tentative de cacher votre identité ou l’identité de vos appareils matériels peut conduire à une expulsion définitive ». Et ils soulignent: « Les suspensions permanentes pour failles de sécurité peuvent désormais être appliquées à l’ensemble de la série, qui comprend Call of Duty: Vanguard, ainsi que les titres passés, présents et futurs. »

Rappel anti-triche, #Équipe RICOCHET est en direct! Nous appliquons des mesures de sécurité anti-triche dans #Avant-garde déjà, y compris l’émission d’interdictions de compte et la résolution des exploits liés aux taux de gains et aux déverrouillages XP. Plus à venir. Envie de faire frire la concurrence avec un déblocage de haut niveau ? Gagne le! pic.twitter.com/gpQ9UY9bZj – Jeux Sledgehammer (@SHGames) 12 novembre 2021

La collaboration des joueurs, indispensable

L’équipe Ricochet assure qu’elle se coordonne avec Sledgehammer Games pour résoudre les exploits liés à l’obtention d’XP et aux déverrouillages. En revanche, ils demandent la collaboration des joueurs lors de l’envoi de notifications lorsqu’un incident survient. Ces aides permettent aux développeurs d’identifier et de confirmer les actions des tricheurs, de collecter des « informations précieuses sur leur comportement » et de prioriser les efforts sur des problèmes spécifiques.

Moins d’un mois après le lancement de Call of Duty: Vanguard, Ricochet a annoncé des vagues de pots-de-vin plus fréquentes, axées sur l’accès paralysant aux tricheurs et aux spécialistes du marketing de compte. Ils annoncent également que dans la mise à jour de décembre, Call of Duty: Warzone ajoutera un pilote au niveau du noyau, qui viendra plus tard dans Vanguard.

Call of Duty: Vanguard est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, tout comme Warzone, le titre Battle Royale gratuit, désormais de Raven Software.

