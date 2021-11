Xbox ajoute plus de 70 jeux rétrocompatibles : Max Payne, FEAR, TimeSplitters…

Xbox publie un total de 76 nouveaux jeux rétrocompatibles par surprise. Dans le cadre des 20 ans de la marque, la division étoffe le catalogue avec des titres en tout genre. Les franchises Max Payne et FEAR se démarquent, atteignant leur intégralité sur Xbox Series X | S et Xbox One.

Ce ne sont pas les seuls noms importants. Le premier Nier, Otogi 1, Otogi 2 et les deux premiers opus de TimeSplitters font partie de la sélection. Ce sera la dernière vague de titres rétrocompatibles. « Alors que nous continuons à nous concentrer sur la préservation et l’amélioration de la forme artistique du jeu vidéo, nous avons atteint la limite de notre capacité à ajouter de nouveaux jeux au catalogue en raison de problèmes juridiques, techniques et de licence », révèle Peggy Lo dans une déclaration à The Verge, responsable du programme de compatibilité sur Xbox.

Liste complète des modules complémentaires rétrocompatibles

50 Cent : Du sang sur le sable

As de la Galaxie

Lever de l’Avent

Adventure Time : Le secret du royaume sans nom

Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e ? À la hauteur

Avatar : Le dernier maître de l’air – La Terre brûlante

Bankshot Billard 2

Beau katamari

Domaine binaire

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Clonage de Clyde

Conan

Darwinie +

Mort ou vivant ultime

Mort ou vivant 3

Mort ou vivant 4

Mort par Cube

L’univers Disney

Le petit poulet de Disney

Éléments de destruction

PEUR

FEAR 2 : Origine du projet

PEUR 3

Fichiers de la peur

Le premier templier

Gladius

Gunvalkyrie

Îles de Wakfu

Lego Le Seigneur des Anneaux

Chasse à l’homme

Max Payne

Max Payne 2 : La chute de Max Payne

Max payne 3

Mini Ninjas

Combat mortel

Mortal Kombat contre Univers DC

MX contre VTT vivant

MX contre VTT sauvage

NIER

Novadrome

Oddworld : L’Odyssée de Munch

Onechanbara : escouade de samouraïs en bikini

Otogi : le mythe des démons

Otogi 2 : les guerriers immortels

La tenue

Avant-poste de Kaloki X

Arcade de l’arène du tremblement de terre

RAW – Royaumes de la guerre antique

Revolver Red Dead

Resident Evil : Opération Raccoon City

Coureur de crête 6

fleuve

ressuscité

Ressuscité 2: Eaux Sombres

Rocher des âges

Sacré 2 : Ange déchu

Brouiller

Cavalier à vis !

Armes secrètes sur la Normandie

Patinage 2

SpongeBob SquarePants Slip Slam!

La vérité ou le carré de Bob l’éponge

Star Wars Starfighter : Édition spéciale

Star Wars : Épisode III La Revanche des Sith

Star Wars: La guerre des clones

Star Wars Jedi Knight II : Paria Jedi

Switchball

Thrillville

Thrillville : hors des rails

Pilote de temps

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

La folie des histoires de jouets !

Vandal Hearts : Flammes du Jugement

Viva Piñata : les fêtards

Seigneurs de guerre

Source : Le bord